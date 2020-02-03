ВОЗ объявила борьбу с дезинформацией о коронавирусе

Ошибочные рекомендации по лекарствам или мерам против вируса могут быть опасными для здоровья.

Всемирная организация здравоохранения объявила о начале борьбы с распространением ложной информации о коронавирусе и ложными рекомендациями по лекарствам против него.

Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус, передает DW.

По его словам, сотрудники этой организации работают круглосуточно, чтобы находить дезинформацию, которую распространяют в интернете.

Гендиректор ВОЗ отметил, что ошибочные рекомендации по лекарствам или мерам против вируса могут быть опасными для здоровья. Он подчеркнул, что организация сотрудничает с Google, чтобы сообщение Всемирной организации здравоохранения отображались первыми при поиске информации о коронавирусе.

Американские соцсети Twitter и Facebook, а также китайские Tencent и Tiktok должны принять меры для сдерживания недостоверной информации, добавил гендиректор ВОЗ.

Тедрос Адханом Гебрейсус вновь подчеркнул, что нет причин для запрета торговлю и передвижение граждан.

"Нет оснований для мер, препятствующих международным путешествиям и торговле (...) Мы призываем все страны принимать последовательные решения на основе фактов", - отметил он.

Напомним, по данным на утро 3 февраля, количество заболевших коронавирусом превысило 17 000, погибло более 360 человек. Есть инфицированные в Британии, США, Японии, Швеции, Германии, Канаде и Таиланде. Первой жертвой от этой болезни вне Китая стал 44-летний мужчина на Филиппинах, недавно вернувшийся из г. Ухань.