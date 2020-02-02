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​Сомали объявила чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи

Одна из беднейших стран мира страдает от нашествия прожорливых насекомых.

​Сомали объявила чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи
Фото: EPA/UPG

В Сомали объявили чрезвычайное положение из-за крупнейшего за десятилетия нашествия саранчи.

Об этом сообщает "Би-би-си".

Фото: EPA/UPG

В министерстве сельского хозяйства Сомали заявили, что насекомые представляют "серьезную угрозу для хрупкой ситуации с продовольственной ситуации" в стране. Существуют опасения, ситуацию не удастся взять под контроль до начала сбора урожая в апреле.

Как ожидается, в феврале в Кении родится новое потомство саранчи, а в начале апреля появятся новые стаи, что совпадает со следующим посевным сезоном. В это же время сезонные ветра сместятся на север, что позволит им снова обрушиться на Эфиопию и Сомали, а также мигрировать в новые районы Южного Судана и Судана.  

Фото: EPA/UPG

По данным ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), Сомали и соседняя Эфиопия не видели подобных стай саранчи уже 25 лет, тогда как для Кении это наихудшее нашествие за последние 70 лет. Саранча также начинает распространяться на Джибути и Эритрею.

Пастбища и посевы в этих странах уже несут большой ущерб. Небольшая стая саранчи на площади 1 кв. км способна за день съесть такое же количество пиши, что и 35 тысяч человек.

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