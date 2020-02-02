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Белый дом повторно отказал в публикации 24 писем о задержке военной помощи Украине

В декабре письма обнародовали, отредактировав значительную часть информации.

Белый дом повторно отказал в публикации 24 писем о задержке военной помощи Украине
Фото: EPA/UPG

Министерство юстиции США заявило, что располагает 24 электронными письмами, которые касаются участия президента Дональда Трампа в принятии решения о задержке военной помощи Украине. Однако не может их опубликовать из-за позиции Белого дома. 

Как сообщает CNN, о существовании 24 электронных писем, связанных с решением президента США задержать 391 млн долларов военной помощи Украине, Министерство юстиции заявило во время одного из судебных слушаний в пятницу, 31 января.

Юрист Административно-бюджетного управления США, которое и приняло решение о помощи Украине, заявил, что письма не должны разглашаться, поскольку подпадают под действие так называемой "executive privilege" - это право на конфиденциальность личной переписки и разговоров представителей исполнительной власти, прежде всего американского президента.

24 электронных письма, созданных в июне-сентябре 2019 года, описывают "объем, продолжительность и цель задержания помощи Украине", говорится в сообщении юриста АБУ.

Представители Минюста и Административно-бюджетного управления отвечали на запрос судьи, который требовал от них объяснения относительно редактирования каждого электронного письма, которые ведомства обнародовали по требованию Центра гражданской добродетели в декабре 2019 года.

Тогда Центр выиграл иск на основании Закона о свободе информации, требуя от Минюста и АБУ обнародовать переписку, которая связана с задержкой военной помощи Украине. Значительная часть информации в опубликованных письмах была закрашена черным. Однако из них следовало, что заморозка военной помощи Украине началась уже через 90 минут после разговора Трампа и Зеленского в июле 2019.

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