Поступления в бюджет в январе оказались на четверть ниже планируемых
Поступления в бюджет в январе оказались на четверть ниже планируемых
Сколе вночі
Сколе вночі
Полиция опровергла алиби Антоненко в ночь убийства Шеремета
Полиция опровергла алиби Антоненко в ночь убийства Шеремета
В Одессе вышел в море будущий корабль ВМС Украины
В Одессе вышел в море будущий корабль ВМС Украины
В "Слуге народа" извинились за высказывания своего депутата Брагаря
В "Слуге народа" извинились за высказывания своего депутата Брагаря
На Донбассе при доставке лекарств на передовую погибла военный медик Клавдия Сытник (обновлено)
На Донбассе при доставке лекарств на передовую погибла военный медик Клавдия Сытник (обновлено)
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
Из Днепра в Киеве выловили отрезаную голову в пакете
Из Днепра в Киеве выловили отрезаную голову в пакете
Экс-майор "ДНР" Прилепин вместе с Сигалом и Чичериной создал партию "За правду" (обновлено)
Экс-майор "ДНР" Прилепин вместе с Сигалом и Чичериной создал партию "За правду" (обновлено)
ГлавнаяМир

Евросоюз отправил в КНР 12 тонн защитной одежды

Ранее Китай запросил в ЕС "срочную помощь".

Евросоюз отправил в КНР 12 тонн защитной одежды
Фото: EPA/UPG

Европейский союз 1 февраля направил первую партию медицинской помощи в Китай для сдерживания распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении комиссара ЕС по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

"После получения информации из Китая о нехватке защитного оборудования Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации, в сотрудничестве со всеми странами-членами ЕС, организует доставку необходимых средств индивидуальной защиты", - говорится в заявлении.

Государства-члены сообщества собрали в общей сложности 12 тонн средств индивидуальной защиты, которые уже отправлено в Китай.

В документе также отмечается, что ЕС готов в дальнейшем оказывать любую помощь, необходимую Китая в его усилиях по сдерживанию распространения коронавируса.

Ранее в тот же день председатель Госсовета КНР Ли Кэцян во время телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен обратился с просьбой об оказании "срочной помощи".

Ранее сообщалось, что центробанк Китая намерен поддержать экономику страны на 156 млрд евро, обеспечив таким образом стабильность на валютно-финансовом рынке на фоне эпидемии.

По последним данным, минимум 14380 человек было инфицировано, 305 людей умерли. В воскресенье, 2 февраля, первый летальный случай от коронавируса 2019-nCoV было зафиксировано за пределами Китая. 44-летний гражданин КНР скончался в больнице на Филиппинах.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также