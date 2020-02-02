Евросоюз отправил в КНР 12 тонн защитной одежды

Европейский союз 1 февраля направил первую партию медицинской помощи в Китай для сдерживания распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении комиссара ЕС по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

"После получения информации из Китая о нехватке защитного оборудования Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации, в сотрудничестве со всеми странами-членами ЕС, организует доставку необходимых средств индивидуальной защиты", - говорится в заявлении.

Государства-члены сообщества собрали в общей сложности 12 тонн средств индивидуальной защиты, которые уже отправлено в Китай.

В документе также отмечается, что ЕС готов в дальнейшем оказывать любую помощь, необходимую Китая в его усилиях по сдерживанию распространения коронавируса.

Ранее в тот же день председатель Госсовета КНР Ли Кэцян во время телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен обратился с просьбой об оказании "срочной помощи".

Ранее сообщалось, что центробанк Китая намерен поддержать экономику страны на 156 млрд евро, обеспечив таким образом стабильность на валютно-финансовом рынке на фоне эпидемии.

По последним данным, минимум 14380 человек было инфицировано, 305 людей умерли. В воскресенье, 2 февраля, первый летальный случай от коронавируса 2019-nCoV было зафиксировано за пределами Китая. 44-летний гражданин КНР скончался в больнице на Филиппинах.