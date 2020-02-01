В Испании впервые диагностировали коронавирус у туриста из Германии

Первым пациентом в Испании, у которого диагностировано заражение коронавирусом 2019-nCoV, является турист из Германии, передает Немецкая волна.

По информации испанского Минздрава, мужчина находится на канарском острове Гомера, его изолировали и предоставляют "необходимую медицинскую помощь".

В сообщении говорится, что речь идет о легкой форме заболевания.

"До прибытия на Канары он находился в "тесном контакте" с зараженным коронавирусом в Германии. Пациент входит в состав группы из шести туристов, которые ранее были помещены на карантин в одной из больниц острова Гомера", - указано в сообщении.

У четырех его спутников также есть симптомы вирусного заболевания, у еще одного они отсутствуют. Все пятеро находятся под наблюдением медиков.

Ранее сообщалось, что США с 2 февраля вводят чрезвычайный режим в связи с китайским вирусом. Въезд в страну иностранцев, которые в течение последних двух недель были в Китае, запрещен. Аналогичные чрезвычайные меры уже приняты в Италии, Сингапуре и Монголии.