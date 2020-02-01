В Одессе вышел в море будущий корабль ВМС Украины
В Одессе вышел в море будущий корабль ВМС Украины
В "Слуге народа" извинились за высказывания своего депутата Брагаря
В "Слуге народа" извинились за высказывания своего депутата Брагаря
Помпео заявил о готовности США обеспечить Беларусь нефтью
Помпео заявил о готовности США обеспечить Беларусь нефтью
Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд
Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд
Сколе вночі
Сколе вночі
Полиция опровергла алиби Антоненко в ночь убийства Шеремета
Полиция опровергла алиби Антоненко в ночь убийства Шеремета
На Донбассе при доставке лекарств на передовую погибла военный медик Клавдия Сытник (обновлено)
На Донбассе при доставке лекарств на передовую погибла военный медик Клавдия Сытник (обновлено)
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
В Евросоюзе введут единый разъем для зарядки гаджетов
В Евросоюзе введут единый разъем для зарядки гаджетов
ГлавнаяМир

В Испании впервые диагностировали коронавирус у туриста из Германии

У мужчины легкая форма заболевания.

В Испании впервые диагностировали коронавирус у туриста из Германии
Фото: EPA/UPG

Первым пациентом в Испании, у которого диагностировано заражение коронавирусом 2019-nCoV, является турист из Германии, передает Немецкая волна.

По информации испанского Минздрава, мужчина находится на канарском острове Гомера, его изолировали и предоставляют "необходимую медицинскую помощь".

В сообщении говорится, что речь идет о легкой форме заболевания.

"До прибытия на Канары он находился в "тесном контакте" с зараженным коронавирусом в Германии. Пациент входит в состав группы из шести туристов, которые ранее были помещены на карантин в одной из больниц острова Гомера", - указано в сообщении.

У четырех его спутников также есть симптомы вирусного заболевания, у еще одного они отсутствуют. Все пятеро находятся под наблюдением медиков.

Ранее сообщалось, что США с 2 февраля вводят чрезвычайный режим в связи с китайским вирусом. Въезд в страну иностранцев, которые в течение последних двух недель были в Китае, запрещен. Аналогичные чрезвычайные меры уже приняты в Италии, Сингапуре и Монголии.

По состоянию на 1 февраля, общее число заболевших на коронавирус в мире составляет около 12 тысяч. 259 человек скончались. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также