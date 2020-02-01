За прошедшие сутки из-за коронавируса скончались 46 человек, количество больных - почти 12 тыс.

За минувшие сутки из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV погибли 46 человек. Таким образом, число жертв достигло 259 человек. Об этом сообщает Национальный комитет по делам здравоохранения КНР, передает The Guardian.

По данным китайского ведомства, за минувшие сутки 45 человек погибли в провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка вируса, еще один умер в городе центрального подчинения Чунцине.

Как сообщили в комитете, к настоящему моменту известно о 11 791 подтвержденном случае инфицирования коронавирусом типа 2019-nCoV, 1795 человек находятся в тяжелом состоянии.

Власти утверждают, что 243 пациента удалось вылечить и выписать из медицинских учреждений. Подозрение на заболевание коронавирусом у 17 988 человек; в общей сложности 118 478 человек прошли медицинское обследование в связи с вирусом.

Комиссия по вопросам здравоохранения Хубэй в своем ежедневном отчете сообщила, что число подтвержденных случаев заболевания в провинции продолжает расти устойчивыми темпами. Так, за прошедшие сутки официально подтверждено 1347 новых случаев инфицирования.

Напомним, 30 января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. Новый вирус зафиксировали в 23 странах.