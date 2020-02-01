Наконец-то Brexit. Чего ждать Британии и Украине

Однако и сторонники, и противники выхода подчеркивают, что февраль 2020-го – это не конец, а только начало истории Brexit. LB.ua анализирует, что ждет Британию уже с первого февраля, как быстро Лондон заключит новые торговые соглашения и чего ждать от новой реальности Европе и Украине.

31 декабря Британия покинула Европейский Союз . Путь к выходу из крупнейшего экономического блока в мире длился три с половиной года и привел к смене трех правительств.

Фото: EPA/UPG

Транзитный период

Хотя Борис Джонсон и выполнил свое обещание по поводу быстрого принятия соглашения и выхода из ЕС, до конца 2020-го будет активирован так называемый период имплементации (или переходной период). На протяжении этого времени в стране будут действовать все регуляции Евросоюза, а торговые отношения и миграционные правила останутся неизменными.

Практически ничего не поменяется и для Северной Ирландии, где все положения ЕС также сохраняться до конца года. Однако в случае Северной Ирландии часть европейских регуляций (в сфере аграрной политики, торговли и, что самое главное, беспошлинной торговли с Республикой Ирландия) останутся даже после окончания переходного этапа. Это будет возможно благодаря политике двойной таможни: когда Северная Ирландия будет иметь беспошлинную торговлю и с Британией, и с Ирландией. При этом транзит через нее в обе стороны будет облагаться тарифами.

Таким образом, сам переходной период отличается от прежней ситуации исключительно на политическом уровне. По сути это предисловие к новому соглашению, когда обе стороны понимают необратимость выхода.

За это время Британия и ЕС должны принять не только новое торговое соглашение, но и полностью урегулировать вопросы авиационных стандартов, безопасности и обмена информацией, права на экономическую акваторию, энергобезопасность и лицензирование медпрепаратов. Однако именно торговые отношения выходят на первый план: половина всей британской торговли приходится на ЕС, а еще 40% на страны, которые имеют торговые соглашения с ЕС (включительно с Украиной).

Фото: EPA/UPG Порт Дувр, Великобритания, 31 января 2020

Новые соглашения

Хотя такая большая зависимость это уже очень много, Джонсон поднял ставки еще выше. В акте о выходе из Евросоюза британский парламент прописал четкую дату окончания переходного периода (31 декабря 2020-го) и установил запрет его продления. Это означает, что если Британия и ЕС не достигнут компромиссного соглашения до конца этого года, то страну ожидает выход без соглашения.

Переговорные позиции сторон понятны уже сейчас. В вопросе торговли и Лондон, и Брюссель выступили за “беспрецедентное соглашение": никаких, квот, никаких пошлин, никакого демпинга”. Обе стороны также не хотят терять беспошлинное предоставление услуг: потеря Лондона, как финансового центра, больно ударит по всем. Тем не менее, остаются проблемы времени и спорных секторов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон Ляйн высказала сомнения, что такого масштабного соглашения можно достигнуть за такой короткий срок. А Джонсон уже подчеркнул недопустимость полной свободы миграции. И если вопрос миграции удастся уладить за счет других уступок Британии (например, в вопросе экономических вод), то вопрос времени выглядит принципиальным для обеих сторон. Вместе с тем Лондон уже предложил решить эту проблему, разделив одно большое торговое соглашение на множество секторальных.

Фото: EPA/UPG Cлева-направо: президент Европейского Совета Шарль Мишель, председатель европарламента Дэвид Сассоли и президент еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен делают заявление для прессы о будущем Европы после Brexit в европарламенте, Брюссель, 31 января 2020.

Кроме соглашения с Евросоюзом, Британии придется компенсировать договора с другими странами, на которые действовали пакетные торговые соглашения ЕС. Прежде всего речь идет о ключевом британском союзнике – Соединенных Штатах. Стороны ожидают нового двустороннего соглашения еще раньше, чем с ЕС.

Во многом Британия уже подготовила себя к выходу – за последний год были подписаны торговые соглашения с 20 странами. Однако переговоры по некоторым торговым соглашениям можно будет начать только после договора с ЕС, потому что они привязаны к общей таможенной зоне (как Турция или Андорра) или соглашениям о торговле с третьими сторонами (как Япония).

Внешние последствия

Наконец, стоит отметить непрямые результаты Brexit. Во-первых, это последствия для Евросоюза. Конечно, Британия продолжит платить часть своих взносов в фонды ЕС еще некоторое время. С другой стороны, в 2020-м Евросоюз составляет новый семилетний бюджет, и странам придется задуматься, как компенсировать потерю около 15% всех взносов союза. Политические последствия не столь существенны, как ожидалось раньше – парад exit-ов Европе пока не грозит, а британские политики не слишком сильно влияли на баланс сил в нынешнем Европарламенте.

На что выход Британии может повлиять существенно – это новые правила миграции. Джонсон уже анонсировал запуск “глобальной визы талантов” – увеличение возможностей въезда в Британию для ученых и представителей наукоемких профессий. Вместе с решением ограничения трудовой миграции и обещаниями пересмотра “золотой визы” (фактической покупки места на жительство или гражданства) это может стать заманчивой ролевой моделью для многих развитых стран.

Какие же последствия от Brexit для Украины проявятся уже сейчас? Прежде всего опосредованно для Украины разблокируется вопрос “открытого неба”, который был проблемным из-за спора Британии и Испании за Гибралтар. Это может означать выход новых авиаоператоров в Украину, а также удешевление билетов по европейским направлениям.

Во-вторых, как ранее упоминал LB.ua, Украина получает возможность пересмотреть свои торговые соглашения с Британией. Это может дать существенные преимущества для украинского аграрного сектора (из-за очень суровых нынешних европейских правил), а также либерализовать торговлю услугами.

Фото: EPA/UPG

Наконец, это вопрос визовой либерализации. С 31 января Украина в одностороннем порядке предоставляет безвиз для граждан Британии на один год. За этот период между странами должны пройти переговоры по поводу миграционных уступок с обеих сторон. Очевидно, закрывая свободную миграцию с ЕС, Британия не предоставит безвиз для Украины. Но, учитывая сложность нынешнего визового процесса с Британией, любые достижения Украины в этом направлении будут позитивными.