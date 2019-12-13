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Наконец Brexit: итоги британских выборов

Консервативная партия разгромно победила на досрочных выборах в британский парламент. Теперь премьер-победитель Борис Джонсон получил полный мандат для запуска Brexit.

Фото: EPA/UPG

Досрочные выборы в нижнюю палату британского парламента в 2019 году во многом необычные. Последний раз выборы в предрождественский период проходили почти столетие назад. А вопрос Brexit во многих регионах перевернул электоральную карту – классические сторонники лейбористов голосовали за обещавших выход из ЕС консерваторов, а часть убежденного электората тори перешла на сторону проевропейских либерал-демократов.

Но настоящие сюрпризы (пускай и ожидаемые) принесли результаты выборов. Консерваторы под руководством Бориса Джонсона не просто победили, но и показали наилучший результат с 1987-го года. Лейбористы же наоборот, потерпели наиболее сокрушительное поражение с 1935-го. Кроме тори поддержку нарастила Шотландская Национальная Партия, взяв 48 из 59 мандатов в Шотландии.

У таких необычных результатов есть две основные причины. Во-первых, вопрос Brexit стал не просто центральным, а фактически определяющим для избирателя. Во-вторых, после трех с половиной лет британцы устали от неопределенности. И команда Джонсона вовремя уловила эти настроения.

Избирательный участок в Лондоне, 12 декабря 2019.
Фото: EPA/UPG
Избирательный участок в Лондоне, 12 декабря 2019.

Парад обещаний

Программы выборов 2019-го показали, что все партии значительно повысили ставки. Лейбористы говорили о национализации транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, создании бесплатного покрытия интернетом, а также перехода к бесплатному образованию. Даже по отдельности все эти пункты – абсолютно революционные для Британии. Кроме того, такие обещания трудновыполнимы: по предварительным оценкам они обойдутся стране в 200 миллиардов фунтов стерлингов. А это - дополнительная бюджетная нагрузка.

Либерал-демократы же практически полностью оседлали “зеленую волну” континентальной Европы. Главные приоритеты партии переместились в сторону вопросов экологии, гендерного равенства, поддержки незащищенных слоев населения и стойкого развития.

Консерваторы традиционно заняли нишу безопасности и порядка, что стало особенно выгодно на фоне последнего теракта на лондонском мосту. Кроме того, тори зашли в нетрадиционную для себя тему реформы NHS (ключевая часть системы здравоохранения Британии), которая долгое время была ключевым аргументом лейбористов. Вместе с тем лейбористы также увеличили свои требования к реформе NHS. В частности, предложив вариант национализации системы.

Фото: foxnews.com

Все ради Brexit

Тем не менее, доминирующим вопросом был Brexit. Он же стоял у абсолютно всех ключевых партий первым в программе. Таким образом, сложилось три основных подхода к Brexit. Консерваторы обещали “Brexit под рождественскую елку” – соглашение о выходе уже в январе 2020-го. Либерал-демократы напротив, стали на позиции повторного референдума с потенциальным отказом от выхода из Евросоюза. Лейбористы заняли промежуточную позицию, предложив полгода на подготовку договора с вынесением того на референдум.

Именно вопрос Brexit и принес тори внушительное большинство. Дело в том, что главным слоганом кампании был не “Brexit любой ценой” и даже не просто поддержка выхода из Евросоюза. Джонсон взял на вооружение предложение “наконец разобраться с этим вопросом и перейти к реформам страны”. Такая политика нашла отклик, как у сторонников всевозможных вариантов Brexit, так и у умеренной, проевропейской части электората.

Что еще удивительно – такая политика нашла отклик среди лидеров ЕС, понижая уровень неопределенности в британско-европейских отношениях. Более того, Джонсон планировал “мягкий Brexit” – выход с соглашением и переходным периодом. План Джонсона во многом напоминает договор Терезы Мэй, который европейцы официально утверждали.

Фото: EPA/UPG

Что ждет Британию?

В отличии от Мэй, Джонсон умудрился не только выиграть досрочные выборы, но и не расколоть партию. Несмотря на то, что почти три десятка тори покинули фракцию прошлого созыва парламента, в этот раз из-за определенности позиции партия создала впечатление единого целого.

Либерал-демократы потерпели поражение (они набрали больше голосов, но получили меньше мест из-за особенности британской избирательной системы), несмотря на модернизацию партии, которая была осуществлена молодой Джо Свинсон. Сама Свинсон проиграла свой округ и, вероятно, потеряет лидерство партии. Потеря лидерства может ожидать и Джереми Корбина, которого за радикально левые для Британии взгляды и скандалы с антисемитизмом недолюбливает остальное партийное руководство.

Рынки отреагировали на победу Джонсона сдержанно-спокойно, что может говорить о понимании негативных последствий Brexit с одной стороны, и политической стабилизации вместе с исчезнувшими опасениями национализаций Лейбористов с другой. Теперь внимание обозревателей переносится на три основных момента: детали соглашения с ЕС, длительность переходного периода и новые торговые соглашения страны.

Последнее особенно интересно для Украины. Хотя она не в топ-приоритетах британской внешней и торговой политики, однако определенные выгоды от нового соглашения очевидны. Прежде всего – более широкие аграрные квоты и лучшие возможности для трудовой миграции. 

Александр КострыбаАлександр Кострыба, Журналист
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