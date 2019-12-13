Консерваторы во главе с Джонсоном уверенно выиграли выборы в Великобритании

Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном уверенно побеждает на выборах в Палату общин.

Об этом свидетельствует экзит-полл, проводившийся по заказу BBC, ITV и Sky News. Были опрошены 22,79 тыс. человек на 144 избирательных участках.

Консерваторы могут получить 368 мандатов - на 50 больше, чем в 2017 году. Главные соперники консерваторов, лейбористы во главе с Джереми Корбином получат только 191 мандат.

Либерально-демократическая партия претендует на 13 мандатов, Шотландская национальная партия - 55, Партия Уэльса - 3, зеленые - 1. Кроме того, в парламент, согласно прогнозу, пройдут 19 независимых депутатов.

Палата общин состоит из 650 депутатов, для большинства нужно 326 мандатов.

Окончательные результаты выборов будут известны в пятницу днем. Если они совпадут с данным экзит-полла, то консерваторы немедленно ратифицируют соглашение о выходе из Евросоюза, и 31 января 2020 года Британия покинет ЕС формально, а в конце года, по окончании переходного периода - и фактически.