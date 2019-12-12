Россия объявила персонами нон-грата сотрудников посольства Германии

Это ответ на аналогичные действия относительно их дипломатов в Берлине.

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон-грата двоих сотрудников посольства Германии в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.

Это ответная мера на аналогичные действия относительно сотрудников посольства РФ в Берлине.

"Руководствуясь принципом взаимности и статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, российская сторона в порядке ответной меры приняла решение об объявлении «persona non grata» двух сотрудников Посольства ФРГ в России. Им предписывается покинуть территорию нашей страны в течение семи суток. Послу ФРГ вручена нота соответствующего содержания", - заявили в министерстве.

Напомним, что 23 августа в центре Берлина убили Зелимхана Хангошвили, который был полевым командиром во время второй чеченской войны.

Убийство произошло демонстративно - в полдень в общественном парке, который расположен в пешей доступности от ведомства канцлера и здания Рейхстага. По словам свидетелей, велосипедист подъехал сзади к мужчине, который, как предполагается, шел на пятничную молитву, выстрелил в жертву из пистолета - сначала в спину, затем контрольным выстрелом - в голову.

Убийцу задержали, он оказался гражданином России, приехал в Берлин незадолго до совершения преступления. О жертве убийства известно, что он в 2008 собрал порядка 200 добровольцев из Панкисского ущелья для участия в боевых действиях на стороне Грузии против России на территории Южной Осетии, но сам в боях участия не принимал.

В Германии двоих сотрудников российского посольства выслали и объявили персонами нон-грата из-за убийства гражданина Грузии в Берлине. По мнению следователей, к преступлению могут быть причастны российские власти.

Высылку российских дипломатов Путин назвал "некорректной", заявив, что "неписаные законы" требуют принятия зеркальных мер. "Вы выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших. Вот и все", - заявил Путин, отметив, что "не думает", что в российско-германских отношениях из-за этого события должен возникнуть какой-то кризис.

Правительство Германии опровергло слова президента России Владимира Путина о том, что Москва обращалась к ФРГ с запросом о выдаче бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого летом в Берлине.