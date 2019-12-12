Ірина Верещук: «Якщо ми зараз не продемонструємо результат, то погано закінчимо»
Ірина Верещук: «Якщо ми зараз не продемонструємо результат, то погано закінчимо»
"Квартал 95" объяснил продажу сериала "Слуга народа" российскому ТНТ
"Квартал 95" объяснил продажу сериала "Слуга народа" российскому ТНТ
Владимир Кличко назвал единственную причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Владимир Кличко назвал единственную причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Нардеп Богданец попал в больницу после драки со "свободовцами"
Нардеп Богданец попал в больницу после драки со "свободовцами"
За кулисами Нормандии
За кулисами Нормандии
В Киеве задержали "Мустанг" в полицейской раскраске
В Киеве задержали "Мустанг" в полицейской раскраске
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
В Раде произошла серьезная драка из-за земельного вопроса
В Раде произошла серьезная драка из-за земельного вопроса
Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
ГлавнаяМир

Конгресс США утвердил санкции против компаний, причастных к постройке газопроводов из России

Их работников могут лишить американских виз и даже заморозить имущество на территории США. 

Конгресс США утвердил санкции против компаний, причастных к постройке газопроводов из России
Фото: vedomosti.ru

Палата представителей конгресса США утвердила закон об оборонном бюджете и добавила к нему положения о списке компаний, причастных к строительству российского газопровода "Северный поток 2". За это решение проголосовало большинство, пишет "Европейская правда".

Решение палаты представителей утверждает правки к изначальному проекту оборонного бюджета, в том числе и в части санкций против компаний, участвовавших в прокладывании "Турецкого потока" и "Северного потока 2". Они будут действовать даже в том случае, если трубопроводным проектам изменят название или заменят их на другие.

Так, санкции накладываются на:

  • судна, которые занимались прокладыванием труб на глубине 100 футов ниже уровня моря;
  • иностранных лиц, которые осознанно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти судна для постройки проекта или обманным путем или сложными операциями принимали участие в предоставлении этих кораблей для строительства "Турецкого потока" и "Северного потока 2".

Это решение накладывает ограничения, в том числе, на выдачу американских виз, также возможна аннуляция действующих виз для сотрудников или совладельцев компаний, которые попали под санкции. Кроме этого, может быть заморожено имущество и активы таких лиц на территории США.

После вступления этого закона в силу госсекретарь и казначейство за 60 дней должны подать комитету конгресса отчет с перечнем организаций и лиц, на которые распространятся санкции. У компаний, причастных к постройке "Турецкого потока" и "Северного потока 2", будет 30 дней, чтобы прекратить деятельность, связанную с этими газопроводами.

"Несмотря на то, что санкционные решения касаются только кораблей, в "Нафтогазе" считают, что оно нанесет серьезный удар по трубопроводам, поскольку Россия сама не имеет соответствующей техники и вынуждена пользоваться услугами иностранных судовладельцев", - добавили в СМИ.

Напомним, в оборонный бюджет США на 2020 год заложили введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Предполагается наложение санкций против связанных с Россией трубопроводов ради "обеспечения энергетической безопасности Европы". Отмечается, что для "сдерживания России" могут увеличить расходы на европейскую оборонную инициативу на $734 млн.

Напомним, США критикуют сооружения "Северного потока-2", считая его угрозой для энергетической безопасности ЕС. Кроме того, Вашингтон ввел санкции против компаний, причастных к его сооружению.

В Украине тоже рассматривают "Северный поток-2" как инструмент политического влияния Кремля. В то же время в Германии и России заверяют, что проект - исключительно экономический.

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Церемония запуска газопровода "Турецкий поток", который Россия построила для ликвидации зависимости от украинской ГТС, намечена на 8 января 2020 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также