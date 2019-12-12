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Комитет Сената США проголосовал за санкции против Турции

Документ должен быть рассмотрен на общем заседании Сената.

Комитет Сената США проголосовал за санкции против Турции
Фото: investigator.org.ua

Комитет по иностранным делам Сената США 11 декабря одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции за ее военное вторжение в северную Сирию.

Об этом сообщил старший сенатор-демократ Комитета Боб Менендес.

Новые санкции должны продемонстрировать Анкаре, что "ее поведение по отношению к Сирии неприемлемо", а покупка российских ЗРК С-400 "недопустима", говорится в твиттере политика.

За введение новых санкций проголосовали 18 членов Комитета по иностранным делам, против - 4, сообщает Голос Америки. Теперь документ должен быть рассмотрен на общем заседании Сената.

В начале июня 2019 года постоянный представитель США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявил, что Турция должна сделать выбор между российскими ЗРК С-400 и американскими истребителями F-35. В США опасаются, что одновременное использование российского и американского оружия позволит Москве получить доступ к секретной информации о новых F-35.

Напомним, 14 октября США ввели санкции против Турции из-за Сирии. После приостановки военной операции "Источник мира" президент США отменил их.

9 октября турецкая армия начала операцию в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которые Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). В ЕС и США группировка YPG также признана террористической, но возглавляемое ею объединение "Демократические силы Сирии" (SDF) является важным союзником Вашингтона в борьбе с боевиками "Исламского государства".

26 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о продолжении операции в Сирии до "достижения поставленных целей".

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