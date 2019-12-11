В ЕС заявили о готовности завтра продлить санкции против РФ

Главы государств Евросоюза заявили о готовности завтра, 12 декабря продлить экономические санкции против России. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк у себя в твиттере.

"По прогнозам официального представителя Еврокомиссии, санкции в отношении России, как ожидается, будут продлены на 6 месяцев завтра в ЕС", - написал он.

Санкции будут направлены из-за оккупации РФ Крыма. Вопрос наложения санкций вынесен на рассмотрение участников саммита ЕС, который начнется 12 декабря.

Напомним, Европейский Союз применил экономические санкции против России во второй половине 2014 года в ответ на агрессию РФ на востоке Украины. С тех пор эти ограничения продолжались на очередные полгода.

Вчера, 10 декабря сообщалось, что а оборонный бюджет США на 2020 год заложили введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Отмечается, что для "сдерживания России" могут увеличить расходы на европейскую оборонную инициативу на $734 млн.

Кроме того, в сентябре США уже расширяли санкции против РФ. В частности, они ввели санкции против граждан РФ, кораблей и компании Maritime Assistance LLC, причастной к поставке авиатоплива российским военным в Сирии.