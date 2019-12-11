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В Раде произошла серьезная драка из-за земельного вопроса

В потасовке участвовал "Слуга народа" Богданец и представители ВО "Свобода".

Фото: стопкадр видео

В Верховной Раде после заседания Комитета по вопросам аграрной политики произошла драка.

Видео инцидента опубликовал в фейсбуке сотрудник Кабинета министров Андрей Якобчук.

Столкновения произошли между депутатом от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцом и представителями ВО "Свобода". В частности, в драке участвовали нардепы Рады 7-го созыва от фракции "Свобода" Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.

Фото: стопкадр видео

Фото: стопкадр видео

Напомним, сегодня Комитет Рады рассматривал законопроект об обороте земли, которым предусматривается открытие рынка земли. В частности, нардепы готовили документ № 2178-10 к рассмотрению во втором чтении.

В первом чтении законопроект о продаже земли был принят 13 ноября. Позже к нему было подано около 4 тыс. правок. Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что до конца года парламент не успеет проголосовать за законопроект во втором чтении - так как в этом месяце у Рады осталось всего пять пленарных дней - 12 декабря и 17-20 декабря.

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