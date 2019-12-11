Бильдт назвал позорным дел ГБР в отношении Порошенко

Экс-премьер Швеции считает, что Зеленский в борьбе со своими оппонентами идет путем Януковича.

Бывший премьер-министр и экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт прокомментировал открытие уголовного производства в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко относительно Минских договоренностей, инициированное экс-главой Администрации президента Андреем Портновым.

Об этом он написал в своем Twitter.

Бильдт отметил, что президент Владимир Зеленский в борьбе со своими политическими оппонентами идет путем Виктора Януковича.

"Это Украина в самом худшем виде. Янукович посадил Тимошенко в тюрьму по сфабрикованным обвинениям, и теперь Зеленский, похоже, стремится сделать то же самое. Позор!", - написал он.

This is Ukraine at its very worst. Yanukovich put Tymoshenko in prison on trumped up charges, and now Zelensky seems to be aiming at doing the same. Shame! https://t.co/VafWadPSpx — Carl Bildt (@carlbildt) 10 декабря 2019 г.

Отметим, что в 2016 году в украинских СМИ появилась информация, что кандидатура Бильдта рассматривается на главу Кабмина в случае отставки премьера Арсения Яценюка. Однако, она оказалась "уткой".

Напомним, накануне Госбюро расследований завело на Порошенко очередное дело - по факту подписания Минских соглашений.

Ранее ГБР по заявлению Портнова открыло дело по захвату украинских кораблей в Керченском проливе. В Бюро считают, что в действиях украинских властей могла быть госизмена.

В ноябре ГБР назвало 13 дел, в которых фигурирует пятый президент Украины.