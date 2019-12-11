В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за обиды на маму
Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
Путин заявил об угрозе резни на Донбассе после возвращения Украиной контроля над границей
Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса
Украина в Париже согласилась на постоянный особый статус для Донбасса
Владимир Кличко назвал единственную причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Владимир Кличко назвал единственную причину, из-за которой он может вернуться на профиринг
Игра в хорошего Путина. Итоги «нормандского саммита»
Игра в хорошего Путина. Итоги «нормандского саммита»
Встреча лидеров "нормандской четверки" (трансляция)
Встреча лидеров "нормандской четверки" (трансляция)
Аваков рассказал, как Зеленский сделал замечание Лаврову в Париже
Аваков рассказал, как Зеленский сделал замечание Лаврову в Париже
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка группы Roxette Мари Фредрикссон
У Суркова в Париже сдали нервы, он кричал, - Аваков
У Суркова в Париже сдали нервы, он кричал, - Аваков
ГлавнаяПолитика

Бильдт назвал позорным дел ГБР в отношении Порошенко

Экс-премьер Швеции считает, что Зеленский в борьбе со своими оппонентами идет путем Януковича.

Бильдт назвал позорным дел ГБР в отношении Порошенко
Карл Бильдт
Фото: www.regnum.ru

Бывший премьер-министр и экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт прокомментировал открытие уголовного производства в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко относительно Минских договоренностей, инициированное экс-главой Администрации президента Андреем Портновым.

Об этом он написал в своем Twitter.

Бильдт отметил, что президент Владимир Зеленский в борьбе со своими политическими оппонентами идет путем Виктора Януковича.

"Это Украина в самом худшем виде. Янукович посадил Тимошенко в тюрьму по сфабрикованным обвинениям, и теперь Зеленский, похоже, стремится сделать то же самое. Позор!", - написал он.

Отметим, что в 2016 году в украинских СМИ появилась информация, что кандидатура Бильдта рассматривается на главу Кабмина в случае отставки премьера Арсения Яценюка. Однако, она оказалась "уткой".

Напомним, накануне Госбюро расследований завело на Порошенко очередное дело - по факту подписания Минских соглашений.

Ранее ГБР по заявлению Портнова открыло дело по захвату украинских кораблей в Керченском проливе. В Бюро считают, что в действиях украинских властей могла быть госизмена.

В ноябре ГБР назвало 13 дел, в которых фигурирует пятый президент Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также