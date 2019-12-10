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Погибший на Донбассе полковник СБУ Каплунов был засекреченным свидетелем в деле экс-"беркутовцев"

Каплунов погиб 1 декабря.

Одним из засекреченных свидетелей стороны обвинения по делу пятерых экс-"беркутовцев" был недавно погибший в Донбассе сотрудник Центра специальных операций СБУ "А" полковник Дмитрий Каплунов.

Об этом на заседании Святошинского райсуда Киева, который рассматривает дело о массовых убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года, заявил председательствующий по делу судья Сергей Дьячук, передает УНИАН.

"К сожалению, должны сообщить участникам процесса, что среди свидетелей обвинения был допрошен свидетель, который был легендирован именем "Дмитрий". В связи с трагическими событиями мы имеем возможность, к сожалению, раскрыть его данные - это Дмитрий Каплунов, Герой Украины. Он стал Героем Украины посмертно, исполняя свои служебные обязанности", - сказал судья.

Также Дьячук сообщил, что на сегодня в суде был запланирован допрос бывшего главы СБУ, а во времена Майдана – народного депутата Валентина Наливайченко, однако тот известил суд, что заболел, однако заверил, что обязательно придет в суд и даст показания.

Таким образом, суд сих пор не допрашивал свидетелей стороны защиты, а начал изучение в качестве доказательств видеоматериалов о событиях Майдана.

Напомним, двое бойцов спецподразделения Центра специальных операций СБУ Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев погибли 1 декабря. Диверсионно-разведывательная группа боевиков совершила попытку прорыва в тыл позиций ВСУ. Во время боевого столкновения в результате взрыва мины украинские бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.

3 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении им посмертно звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Тело погибшего сотрудника спецподразделения СБУ "Альфа" Дмитрия Каплунова представители так называемой "ДНР" передали Украине через неделю после его гибели.

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