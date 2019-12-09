В Херсонской области начальник подразделения таможни попался на систематическом взяточничестве

СБУ задержала на систематическом взяточничестве начальника одного из подразделений таможни Государственной фискальной службы в Херсонской области, Крыма и Севастополя. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

За различные суммы "вознаграждения" чиновник гарантировал предпринимателям содействие в незаконном уменьшении установленных таможенных пошлин. Злоумышленник также обещал не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров.

Чиновник являлся руководителем совместной межведомственной группы по противодействию минимизации таможенных платежей в регионе. Для реализации этой схемы он также привлекал своих подчиненных и пытался влиять на представителей других контролирующих органов.

Правоохранители задержали злоумышленника возле рабочего места после получения очередной взятки.

Ему уже сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Начало производство по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним,в последнее время на таможне проходят чистки. Детективы Национального антикоррупционного бюро 26 ноября пришли с обыском в дом заместителя начальника Киевской таможни Сергея Тупальского, после чего его задержали. Он сказал, что задержан по "известному делу двухлетней давности".

В октябре 2017 года на депозитных счетах Киевской таможни арестовали 450 млн грн в рамках дела о минимизации таможенных платежей.

В НАБУ тогда сообщали, что ряд компаний-импортеров с участием отдельных чиновников ГФС пытались растаможить товар, ввезенный в Украину по заниженной цене, сознательно указывая в декларации суммы, которые были кардинально ниже рыночных.

Импортеры платили разницу между заявленной и доначисленной суммами таможенных платежей и забирали товар для дальнейшей реализации внутри страны, но потом в судах добивались отмены решения о доначислении таможенных платежей.

В ноябре 2017 года НАБУ и Генеральная прокуратура задержали человека, который предлагал одному из сотрудников НАБУ взятку в размере $800 тыс за закрытие этого дела. Позже пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что "известному в уголовных кругах одесскому контрабандисту" предъявлено подозрение. При этом на тот момент генпрокурор Юрий Луценко в Facebook прямо указал имя Альперина.

В декабре Альперин вышел под залог в 21 млн гривен. Летом 2018 года ГПУ и НАБУ завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению его в даче взятки сотруднику бюро.

В августе 2019 НАБУ обвинило Юрия Луценко в необоснованной смене подследственности уголовного производства, которое связано с компаниями Альперина.

26 ноября президент Владимир Зеленский объявил вознаграждение тому человеку, который поможет в поимке Альперина, который, по данным следствия, скрывался от правоохранителей.

29 ноября Суд арестовал Альперина с залогом 70 млн гривен. 2 декабря за Альперина снова внесли залог, он вышел на свободу.

4 декабря сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена обжаловать сумму залога Альперина. По мнению прокуроров, залог должен составлять 288 млн гривен.