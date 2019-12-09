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Под Киевом автомобиль сбил двух детей, которые переходили дорогу

Причину ДТП выясняют правоохранители.

Под Киевом автомобиль сбил двух детей, которые переходили дорогу
Фото: Полиция Киевской области

В Бориспольском районе Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое детей.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в фейсбуке.

По предварительной информации, легковой автомобиль Daewoo совершил наезд на мальчика и девочку, которые переходили дорогу. После этого автомобиль занесло на обочину, где произошло столкновение с бетонной опорой", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 14-летнюю девочку и 9-летнего мальчика с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы. Также травмы получила женщина - пассажир легковушки, с стороны которой упала бетонная опора.

Сейчас правоохранители устанавливают детали и обстоятельства ДТП. На месте аварии работают следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции и медики.

Напомним, ранее в Киеве автомобиль Skoda на нерегулируемом пешеходном переходе насмерть сбил женщину.

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