Под Офисом президента в Киеве началась акция "Варта на Банковой"
Под Офисом президента в Киеве началась акция "Варта на Банковой"
Событие года - матч-реванш Джошуа-Руис стал разочарованием года
Событие года - матч-реванш Джошуа-Руис стал разочарованием года
На Майдане прошло вече "Красные линии" (добавлены фото)
На Майдане прошло вече "Красные линии" (добавлены фото)
Большой недострой. Что происходит с "Укрбудом" и почему
Большой недострой. Что происходит с "Укрбудом" и почему
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
​На Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщина
​На Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщина
Филарета отправили на пенсию, с почестями и полным пансионом
Филарета отправили на пенсию, с почестями и полным пансионом
"Нафтогаз" предложил Медведеву свой "нулевой вариант"
"Нафтогаз" предложил Медведеву свой "нулевой вариант"
Донбасс и Стена: почему израильский опыт в Украине не применим
Донбасс и Стена: почему израильский опыт в Украине не применим
ГлавнаяОбществоЖизнь

Полиция подсчитала число участников вече на Майдане

Акция на Банковой продолжается.

Полиция подсчитала число участников вече на Майдане
Фото: Макс Требухов

В созванном проевропейскими оппозиционными силами вече "Красные линии", которое прошло днем 8 декабря на Майдане Незалежности в Киеве, приняли участие 8 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Анонсированное сегодня мероприятие на столичном Майдане Независимости закончилось. В нем приняли участие около 8 тысяч граждан", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что во время мероприятий на Майдане Незалежности грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано. На одного человека составили админпротокол за мелкое хулиганство.

Также сообщается, что сейчас продолжается акция под Офисом президента на ул. Банковой. В настоящее время в мероприятии, по данным полиции, принимают участие около 2 тысяч человек.

В полиции добавили, что в центре Киева несут службу полицейские, нацгвардейцы и сотрудники ГосЧС. Всего в течение дня на охрану правопорядка в Киеве заступило полторы тысячи правоохранителей.

Чтобы не допускать конфликтных ситуаций, на акции работают представители полиции диалога.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также