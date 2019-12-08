Событие года - матч-реванш Джошуа-Руис стал разочарованием года
Событие года - матч-реванш Джошуа-Руис стал разочарованием года
"Нафтогаз" предложил Медведеву свой "нулевой вариант"
"Нафтогаз" предложил Медведеву свой "нулевой вариант"
Под Офисом президента в Киеве началась акция "Варта на Банковой"
Под Офисом президента в Киеве началась акция "Варта на Банковой"
На Майдане прошло вече "Красные линии" (добавлены фото)
На Майдане прошло вече "Красные линии" (добавлены фото)
Филарета отправили на пенсию, с почестями и полным пансионом
Филарета отправили на пенсию, с почестями и полным пансионом
​На Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщина
​На Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщина
Большой недострой. Что происходит с "Укрбудом" и почему
Большой недострой. Что происходит с "Укрбудом" и почему
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
На пешеходном переходе в Киеве автомобиль задом насмерть сбил женщину
Донбасс и Стена: почему израильский опыт в Украине не применим
Донбасс и Стена: почему израильский опыт в Украине не применим
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В одесском колледже не было пожарной сигнализации, - глава ГосЧС

В результате пожара погибли 10 человек.

В одесском колледже не было пожарной сигнализации, - глава ГосЧС
Фото: dsns.gov.ua

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором произошел пожар, не было пожарной сигнализации.

Об этом во время брифинга в Одессе заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передает РБК-Украина.

Чечеткин, отвечая на вопрос, сработала ли пожарная сигнализация в колледже, ответил: "После сегодняшнего совещания выяснилось, что там вообще пожарной сигнализации не было".

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что колледж не проверяли на пожарную безопасность 5 лет. Он также пообещал обнародовать результаты расследования до 20 декабря.

Премьер потребовал уволить руководителей ГосЧС и департамента образования в Одесской области.

Напомним, что утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что пожар мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года.

Всего из под завалов достали восемь тел. Опознаны трое: преподавательница информатики Анна Бортюк, секретарь Марина Коваль, студент Кирилл Трофимчук.

Студентка Ксения Бабенко и спасатель Сергей Шатохин умерли в больнице от полученных во время падения травм.

8 декабря в Украине объявлен национальный траур по погибшим.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также