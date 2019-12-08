На Майдане прошло вече "Красные линии" (добавлены фото)
На Майдане прошло вече "Красные линии" (добавлены фото)
Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия
Украинский военный на Донбассе пострадал от лазерного оружия
​На Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщина
​На Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщина
Большой недострой. Что происходит с "Укрбудом" и почему
Большой недострой. Что происходит с "Укрбудом" и почему
Зеленский назвал условия для амнистии в ОРДЛО
Зеленский назвал условия для амнистии в ОРДЛО
Событие года - матч-реванш Джошуа-Руис стал разочарованием года
Событие года - матч-реванш Джошуа-Руис стал разочарованием года
Донбасс и Стена: почему израильский опыт в Украине не применим
Донбасс и Стена: почему израильский опыт в Украине не применим
Филарета отправили на пенсию, с почестями и полным пансионом
Филарета отправили на пенсию, с почестями и полным пансионом
"Нафтогаз" предложил Медведеву свой "нулевой вариант"
"Нафтогаз" предложил Медведеву свой "нулевой вариант"
ГлавнаяОбществоЖизнь

Гончарук требует уволить руководителей ГосЧС и департамента образования в Одесской области

Колледж не получал финансирование на капитальные расходы из-за чиновничьей халатности.

Гончарук требует уволить руководителей ГосЧС и департамента образования в Одесской области
Алексей Гончарук
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук требует уволить три должностных лица из-за пожара в одесском колледже, в результате которого погибли 10 человек. Об этом он заявил во время брифинга в Одессе 8 декабря, сообщает Укринформ.

"Я обратился сегодня к руководству Государственной службы чрезвычайных ситуаций для того, чтобы отстранить, а затем уволить руководителя Одесской ГосЧС и заместителя ответственного за профилактику", - сказал Гончарук.

Он также сообщил, что сегодня было принято решение об увольнении руководителя департамента образования Одесской гособладминистрации.

"Человек, который отвечал за учебную часть в области, она по определенным причинам не справилась со своими обязанностями. Там не были оформлены необходимые документы для того, чтобы колледж мог нормально получить финансирование на капитальные расходы", - рассказал премьер.

Ранее Гончарук сообщил, что колледж не проверяли на пожарную безопасность 5 лет. Он также пообещал обнародовать результаты расследования до 20 декабря.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также