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​На Владимирском спуске в центре Киева автомобиль вынесло на встречку, погибла женщина

Водители и два пассажира с обоих автомобилей были госпитализированы.

Фото: Виталий Мирошниченко

В Киеве на Владимирском спуске около двух часов ночи произошло ДТП, в котором погибла молодая женщина. 

Как рассказали очевидцы корреспонденту LB.ua, водитель автомобиля Audi на иностранной регистрации, двигаясь в направлении Почтовой площади, потерял управление, и авто понесло боком на полосу встречного движения, где Audi столкнулся с встречным автомобилем Skoda.

В результате столкновения женщина на пассажирском сиденье Audi получила тяжелые травмы и скончалась на месте аварии. Оба водителя и два пассажира с обоих автомобилей были госпитализированы.

Обстоятельства аварии выясняет следственно-оперативная группа.

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Виталий Мирошниченко
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