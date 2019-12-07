Возле станции метро "Левобережная" в Киеве с путепровода по Броварскому проспекта упал автомобиль.
Как сообщает "Информатор", за рулем Subaru Forester находилась женщина, ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
Как рассказали патрульные, авто ехало по путепроводу, и вылетело с него, протаранив ограждение. Никто из прохожих не пострадал
Территорию оградили лентой из-за угрозы взрыва автомобиля.
На месте происшествия работали медики, патрульная полиция и спасатели. Причины и детали аварии выясняются.