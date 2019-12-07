В 2018 году его депортировали с запретом въезда на территорию Украины.

"Вора в законе" Гегу Озургетского задержали в Киевской области. Об этом сообщили в Нацполиции.

"Полицейские получили информацию, что в четверг, 5 декабря, на территорию Украины незаконно прибыл "вор в законе" Гега Озургетский, также известный как Гега Модебадзе. По данным полицейских, 44-летний гражданин Грузии приехал в страну с единственной целью - объединить молодежь в преступные группы и с их помощью дестабилизировать криминогенную ситуацию в столичном регионе ", - говорится в сообщении.

6 декабря его задержали и поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о его принудительном выдворении.

Напомним, в феврале 2018 Гегу Озургетского депортировали в Турцию с запретом въезда на территорию Украины. В 2014 году он был "коронован" в Греции. Мужчина неоднократно отбывал наказание за совершение имущественных преступлений на территории РФ.