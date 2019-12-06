УПЦ МП разорвала отношения с церквями, признавшими ПЦУ

Украинская православная церковь Московского патриархата решила прекратить евхаристическое общение с Элладской и Александрийской православными церквями. Соответствующее решение принял Синод УПЦ МП на заседании 6 декабря, информирует пресс-служба церкви.

Решение вызвано признанием со стороны церкви Греции и Александрийского патриархата автокефалии Православной церкви Украины.

"Члены Синода ... с грустью констатировали, что дальнейшее пребывание Украинской Православной Церкви в евхаристическом общении с Предстоятелями Элладской и Александрийской Поместных Православных Церквей, а также с иерархами и клириками этих Церквей, которые будут иметь евхаристическое общение с представителями «ПЦУ», невозможно", - говорится в сообщении.

Принято решение обнародовать соответствующее заявление Священного Синода УПЦ МП, которое будет оглашено в воскресенье, 8 декабря, во всех храмах церкви.

Решение означает, что верующие УПЦ МП не должны причащаться в храмах этих церквей, а священники и епископы - сослужить в литургиях.

Напомним, поместная Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года.

ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира. Пока что ее признали три церкви - Константинопольская, Элладская и Александрийская.

21 ноября в Киеве вместе с главой ПЦУ митрополитом Епифанием сослужил представитель Церкви Чешских Земель и Словакии епископ Шумперкский Исайя, хотя чешская церковь так и не огласила своего решения по ПЦУ.

28 ноября шаг к признанию ПЦУ сделала Болгарская церковь. На литургии Пловдивского митрополита впервые помянули имя Епифания.