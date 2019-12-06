Что происходит вокруг выборов главы госслужбы по религии

В Украине прошел ряд конкурсов на замещение вакантных должностей в исполнительной власти. Некоторые из этих конкурсов стали причиной для скандалов. В частности речь идет о конкурсах на должности глав Госкино и Госслужбы по этнополитике и религии . О последней и пойдет речь в этом материале. Из 18 кандидатов в финал вышли двое: Андрей Юраш и Юрий Решетников. Однако, после того, как Юраш начал уверенно обходить своего оппонента, комиссия решила обнулить результаты конкурса. Кабмин 29 ноября огласил новый конкурс . Почему в правительстве решили провести конкурс заново, кто стоит за каждым из кандидатов и что стоит ждать от нового главы Госслужбы по этнополитике и религии – читайте в специальном материале LB.ua .

Вопрос реорганизации Госоргана по религии и национальностям поднимался давно. Еще в прошлом году, когда страна во всю готовилась к получению Томоса, в экспертной среде ходили разговоры о необходимости изменений. На горизонте у государства маячили вопросы переходов общин и соответственно перерегистрации их документов. Плюс процесс переименования УПЦ в Московский патриархат в Украине, плюс возможные судебные иски, все это требовало штата профессионалов-религиоведов, которые, к тому же, разбираются в профильном законодательстве.

По состоянию на «тогда», да собственно как и на сейчас, единственным профильным органом является Департамент по вопросам религий и национальностей при Минкульте, где работает около 20-30 человек. Понятно, что этого мало. Тогда возникла идея создать новый орган, который был бы самостоятельным ЦОВВ, а не департаментом в министерстве. Но эту идею поначалу «зарубил», как поговаривают, один из министров в предыдущем Кабмине. Однако его удалось переубедить и решение о службе таки приняли в июне этого года. Потом в конце августа, на одном из последних заседаний Кабмина, утвердили Положение о Госслужбе по вопросам этнополитики и свободы совести.

С приходом новой власти ходили слухи о том, что новый орган станет мертворожденным. Но, видимо министр Владимир Бородянский осознал важность религиозного фактора в гибридной войне, и орган решили таки создать. Кабмином был объявлен конкурс 27 сентября. На него подались 18 кандидатов. В финальную часть вышли двое: Андрей Юраш и Юрий Решетников.

Фото: Макс Левин

Андрей Юраш – украинский религиовед, кандидат наук, автор научных публикаций о религиозной жизни в Украине. Публиковался в известных западных научных журналах. Сфера профессиональных интересов: межправославные отношения, религия и политика, религия в Украине. Последние 5 лет проработал главой Департамента по вопросам религий и национальностей при Минкульте. После прихода на должность в 2014 г. наладил работу органа, весьма запущенную предыдущим руководителем. Во время своей каденции Юраш успел посудиться с УПЦ (МП) – за то, что они хотели зарегистрировать уставы со своими «хотелками», суть которых сводилась к передаче всех общин епархии и невозможности переходов.

Кроме этого, на международной арене Московский патриархат постоянно рассказывал про гонения и преследования за веру в Украине. И на этом фронте тоже выступал Юраш, объясняя какова на самом деле ситуация в стране. В конце концов, после получения Томоса и учреждения ПЦУ, Юрашу досталось еще и от бывшего/почетного патриарха Филарета, который учинил демарш. А против чиновника подал в суд, за ликвидацию Киевского патриархата.

Юрий Решетников тоже раньше работал на госслужбе и даже возглавлял Госкомитет по вопросам религий и национальностей. Было это во времена второго премьерства Юлии Тимошенко. Решетников специализируется на вопросах государственно-церковных отношений. Довольно тесно сотрудничает с УПЦ (МП): получал от них награды, а также продвигал нарративы данной церкви в отношении Томоса и «церковных законов».

Фото: http://religionpravda.com.ua/ Решетников и Антоний (Паканич) - управляющий делами УПЦ (МП)

На конкурсе Юраш и Решетников шли, что называется, «нос в нос».

1 этап конкурса – английский язык. Изначально 18 людей. Юраш – 92, Решетников – 91.

2 этап конкурса – знание законодательства. Осталось 8 человек. Юраш – 40 (из 40), Решетников – 39.

3 этап конкурса – ситуативное задание. Осталось 4 человека. Юраш – 3 балла, Решетников – 2,25 балла.

4 этап конкурса – собеседование. Осталось только двое конкурсантов. Юраш – 6,25 баллов, Решетников – 6.

Согласно условиям конкурса, если какой-либо из ответов оценивается меньше чем 0,5 баллов, то кандидат дальше не проходит. Юраш на финальном этапе получил за «достижения результатов» 0,5 баллов, Решетников тоже по одному из показателей получил меньше необходимого. Таким образом, не набрав необходимого количества баллов, никто не прошел в следующий тур конкурса, и его обнулили.

Собеседование Юраша

Собеседование Решетникова

Кто стоит за кандидатами?

На протяжении всего конкурса и особенно после его аннулирования наблюдается активная поддержка кандидатов разными группами влияния. Юраша поддерживает интеллигенция и общественность. Открытое письмо президенту, премьеру и министру культуры, опубликовала вице-президент Украинской ассоциации религиоведов Людмила Филипович. Также Юраша поддержали многие известные религиоведы, ученые, аналитики, религиозные деятели. Поддержали коллегу и два профильных экспертных совета Минкульта – по этнополитике и по свободе совести.

За Решетникова никто, что называется, открыто не топил. Однако в СМИ его называют человеком Новинского и управделами УПЦ (МП) митрополита Антония. По данным журналистов за Решетниковым стоят силы в Офисе Президента. Называется даже конкретная фамилия – Сергей Трофимов – первый замглавы ОП. Поговаривают, что он тесно связан с УПЦ (МП) и даже обучался в Киевской духовной академии. В составе конкурсной комиссии присутствует глава партии «Слуга Народа» Александр Корниенко. Считается, что именно он и «завалил» конкурс.

Фото: Михаил Маркив

Чего ждут от «министра по религии»?

Обе стороны – патриотическая общественность и УПЦ (МП) – ждут от нового чиновника прежде всего исполнения законодательства. Правда каждая сторона видит и понимает это по-своему. Общественность хочет выполнения закона о переименовании УПЦ в церковь Московского патриархата. А в УПЦ (МП) хотят отмены переходов и возврата недвижимости, принадлежавшего непослушным общинам.

Далее интересы расходятся. Общественность не сильно хочет активного вхождения церкви в политикум и систему образования, но поддерживает военное капеланство.

С УПЦ (МП) – сложнее. В идеале бы они хотели отката ко временам Януковича, когда они были фаворитами религиозной жизни. Но думаю, они сами понимают, что это маловероятно. Их задача – «отыграть церковные законы», вернуть назад общины или хотя бы храмы, а также пытаться через Филарета и дальше «шатать» ПЦУ. Поэтому битва за должность главного по религии продолжится.