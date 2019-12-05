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С начала суток боевики 5 раз нарушили "тишину" на Донбассе

Потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала суток боевики 5 раз нарушили "тишину" на Донбассе
Фото: Макс Левін

С начала суток 5 декабря в зоне боевых действий на Донбассе оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики применили минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке.

Три обстрела позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды неподалеку Новолуганского и один обстрел - возле Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела по укреплениям Объединенных сил: у Широкино и неподалеку Лебединского.

Потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, за минувшие сутки боевики трижды нарушили тишину на Донбассе. Потерь со стороны украинских военных не было.

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