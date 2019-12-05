Украина сообщила в МУС о 9 казнях, совершенных российскими "казаками" на Донбассе

Убийства произошли в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году.

Генеральная прокуратура направила в Офис прокурора Международного уголовного суда информацию о девяти случаях внесудебных казней на Донбассе, которые совершили пророссийские боевики "Казачьего союза "Область войска Донского" (КСОВД).

Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры.

Убийства произошли в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году, а жертвами "казаков" стали военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств и документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену.

В сообщении освещается практика ведения боевых действий "чужими руками", то есть привлечение Российской Федерацией в конфликт подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований.

"Офис прокурора проинформировали, что упомянутые незаконные вооруженные формирования, возможно, используются Россией не только для достижения военного превосходства, но и для осуществления серьезных нарушений международного гуманитарного права", - сказано в сообщении.

Напомним, чтов 2017 году Генпрокуратура сообщала, что свидетели рассказали о 134 случаях казней на Донбассе.

Смертная казнь в Украине запрещена.