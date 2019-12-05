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Подозреваемый по делу Садового чиновник подал апелляцию на меру пресечения

Суд назначил ему залог в 154 000 грн. 

Подозреваемый по делу Садового чиновник подал апелляцию на меру пресечения
Сергей Коровайник на суде
Фото: city-adm.lviv.ua

И.о. директора департамента градостроительства Львовского горсовета Сергей Коровайник, который является фигурантом уголовного производства относительно мэра Львова Андрея Садового, подал апелляцию на избранную ему меру пресечения в виде залога в 154 000 грн. Об этом пишут "Українські новини". Прокуратура просила для него 7 млн залога.  

Адвокаты Коровайника, Елена Талалаева и Руслан Юхименко, сообщили, что суд еще не рассмотрел апелляцию.

Мера пресечения Коровайнику была избрана 28 ноября Высшим антикоррупционным судом. Кроме внесения залога, суд обязал его прибывать к следователям, прокурорам и судьям по первому требованию, уведомлять об изменении своего места жительства и/или работы; воздерживаться от общения с потерпевшим и его представителями, а также свидетелями в этом уголовном производстве. Также Коровайник был обязан сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд за пределы Украины.

Напомним, 21 ноября Садовому вручили подозрение. Ему вменяют ч. 2 ст.28 и ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением при продаже 23,49 га под индустриальный парк.

Следователи считают, что проданный земельный участок вообще не принадлежит территориальной общине Львова, а фактически находится в собственности Рясно-Русского сельсовета как земля сельскохозяйственного назначения.

Речь идет о старом деле, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова, а самого Андрея Садового в июле 2017 года вызывали на допрос в Генпрокуратуру.

Впоследствии в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что открыли дело на должностных лиц Львовского городского совета. Их подозревают в злоупотреблении властью при строительстве индустриального парка в микрорайоне Рясне.

26 ноября Садовый заявил, что Генпрокуратура завела на него новое дело из-за предложения обменять лидера пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских военнопленных в РФ.

27 ноября в ВАКС прошло заседание по избранию меры пресечения Садовому. Его были готовы взять на поруки мэр Киева Виталий Кличко и ряд бывших и нынешних нардепов. Суд назначил ему залог в сумме более миллиона гривен, прокуратура настаивала на залоге в 50 миллионов грн. 

3 декабря стало известно, что защита мэра Львова Андрея Садового обжаловала меру пресечения в виде 1 млн гривен залога.

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