Житель Львова, задержанный за кражу, сбежал из отделения с оружием полицейского

В четверг из Лычаковского отделения полиции во Львове сбежал 48-летний мужчина, которого задержали по подозрению в краже. При этом он прихватил электронный ключ от райотдела и табельное оружие одного из полицейских.

Об этом говорится на сайте полиции.

В полиции не разглашают времени и обстоятельств побега, но отмечают, что беглеца задержали около 4:25 в рамках полицейской операции, которую объявили на территории Львова и области.

Оружие и электронный ключ у злоумышленника изъяты.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием), ч.1 ст.262 (кража оружия) и ч.3 ст.357 (кража документов) Уголовного кодекса.