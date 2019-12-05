Президент Казахстана Токаев не считает Крым аннексированным
Президент Казахстана Токаев не считает Крым аннексированным
Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту
Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту
Во французских Альпах нашли базу российских шпионов
Во французских Альпах нашли базу российских шпионов
СБУ провела обыски в охранной фирме, связанной с Медведчуком (обновлено)
СБУ провела обыски в охранной фирме, связанной с Медведчуком (обновлено)
Анна Новосад: "Денег за школьником" не будет, произошло определенное недоразумение в терминах"
Анна Новосад: "Денег за школьником" не будет, произошло определенное недоразумение в терминах"
О чем думают жители крымского полуострова
О чем думают жители крымского полуострова
В Раде подрались "слуги" Лерос и Бужанский
В Раде подрались "слуги" Лерос и Бужанский
В Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селе
В Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селе
Рада одобрила закон о верификации пенсий с предложениями Зеленского
Рада одобрила закон о верификации пенсий с предложениями Зеленского
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Житель Львова, задержанный за кражу, сбежал из отделения с оружием полицейского

Мужчину удалось задержать, пистолет вернули.

Житель Львова, задержанный за кражу, сбежал из отделения с оружием полицейского
Фото: varianty.lviv.ua

В четверг из Лычаковского отделения полиции во Львове сбежал 48-летний мужчина, которого задержали по подозрению в краже. При этом он прихватил электронный ключ от райотдела и табельное оружие одного из полицейских.

Об этом говорится на сайте полиции.

В полиции не разглашают времени и обстоятельств побега, но отмечают, что беглеца задержали около 4:25 в рамках полицейской операции, которую объявили на территории Львова и области.

Оружие и электронный ключ у злоумышленника изъяты.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием), ч.1 ст.262 (кража оружия) и ч.3 ст.357 (кража документов) Уголовного кодекса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также