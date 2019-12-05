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Главный инженер Boeing увольняется из-за проблем с 737 MAX

Он занимался расследованием авиакатастроф с участием 737 MAX. 

Главный инженер Boeing увольняется из-за проблем с 737 MAX
Фото: handerella.com

Главный инженер подразделения коммерческих самолетов  компании Boeing  Джон Гамильтон уходит в отставку в связи с проблемами скандальной модели лайнеров 737 MAX. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на газету The Seattle Times.

Гамильтону в марте этого года было поручено заниматься расследованием авиакатастроф с участием 737 MAX.  По данным журналистов, Гамильтон планировал уволится еще в прошлом году, но его попросили остаться, чтобы помочь с расследованием и возвращением 737 MAX в эксплуатацию.

Напомним, в октябре 2018 года в Индонезии в результате крушения Boeing 737 MAX погибли 189 человек. Еще один самолет этой модели разбился в Эфиопии, в марте 2019 года. Жертвами второй катастрофы стали 157 человек.

После этого полеты самолетов Boeing 737 MАX приостановили во всем мире.

В апреле представители Boeing заявляли, что самолеты разбились из-за ошибки в работе программного обеспечения. В середине мая Компания Boeing объявила о полном обновлении программного обеспечения лайнеров серии 737 МАХ. После этого стало известно, что проблемы с датчиками на 737 MAX в Boeing обнаружили за год до крушения лайнера в Индонезии. Их нашли в системе предупреждения пилотов об опасном угле атаки (англ. angle-of-attack, AOA).

В июне 2019 Boeing выявила брак деталей предкрылков в 312 самолетах моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX по всему миру. Одна партия деталей была изготовлена не в соответствии с рабочими стандартами прочности. Операторам затронутых самолетов дали 10 дней, чтобы снять с них бракованные детали.

В июле сообщили, что самолеты Boeing серии МАХ восстановят пассажирские перевозки не раньше 2020 года, поскольку нужно время для устранения неполадок в программном обеспечении управления полетом и "выполнения других шагов".

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