Зеленский потребовал выяснить обстоятельства пожара в Одессе

Президент Владимир Зеленский поручил главе Одесской ОГА Максиму Куцему и всей местной власти как можно быстрее расследовать все обстоятельства, из-за которых начался масштабный пожар в Одесском колледже, а также сделать все для помощи пострадавшим и их семьям.

Об этом президент написал у себя на фейсбуке.

Президент также попросил общественность и СМИ оперировать только конкретными цифрами и подчеркнул, что по состоянию на 6:00 в Одессе одна погибшая студентка – 16-летняя Ксения Бабенко, 14 пропавших без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек в больницах.

"Мы все надеемся, что из 14-ти пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. Но не хочу никого обманывать - жертв может быть больше", - написал Зеленский.

По его данным, 21 человек сейчас в больницах в состоянии средней тяжести, а 5 человек - в тяжелом.

"Хочу отметить без преувеличения героическую борьбу наших пожарных и спасателей. 7 из них также сейчас на больничных койках", - добавил он.

Напомним, пожар возник утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса Одесского колледжа экономики права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Сначала спасатели говорили, что горели около 700 кв. метров, потом - 1000 кв. метров, а к 12:10 площадь пожара выросла до 2000 кв. метров. Также сообщалось об угрозе обрушения конструкций и распространения огня.

Среди пропавших - директор Института морской биологии НАН Украины доктор биологических наук Борис Александров, 1958 года рождения и сотрудница ИМБ кандидат биологических наук Галина Иванович, 1954 г. р.

Оба ученых находились в сгоревших сегодня помещениях института на Троицкой, 25 и после начала пожара на связь не выходили. В больницы города они не поступали.

Учащиеся рассказали, что в горящем колледже не прозвучало никаких предупредительных сигналов о тревоге. Студенты эвакуировались самостоятельно.