Фото: dumskaya.net

В среду около 10:12 утра в одесском колледже экономики, права и гостиннично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Площадь пожара быстро распространилась на соседние этажи. Сначала спасатели говорит, что горели около 700 кв. метров, потом - 1000 кв. метров, а к 12:10 она выросла до 2000 кв. метров. Есть угроза обрушения конструкций и распространения огня.

К тушению привлекли 65 человек личного состава и 16 единиц техники.

В ходе эвакуации пострадали 12 человек, в том числе четверо пожарных.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Напомним, ранее в Оболонском районе Киева на проспекте Героев Сталинграда эвакуировали университет из-за задымления.