В Киеве из-за задымления эвакуировали университет

В ходе ЧП никто не пострадал.

В Оболонском районе Киева в высшем учебном заведении на проспекте Героев Сталинграда произошло задымление, из-за чего эвакуировали студентов и персонал ВУЗа.

Причиной стало короткое замыкание в электрощитовой, расположенной в подвале, сообщили на странице ГУ ГосЧС в Киеве в Facebook.

"К счастью, без последующего горения. Спасатели провели профилактические действия относительно избежания возможного возгорания", - добавили в ГосЧС.

Эвакуация проводилась еще до прибытия пожарников, никто не пострадал. Спасатели не уточнили, о каком учебном заведении идет речь, но, согласно с данными Google-карт, на проспекте Героев Сталинграда расположен Государственный университет инфраструктуры и технологий.

Напомним, 2 декабря в Киеве произошел пожар в детском учебном заведении по адресу проспект Гагарина, 9А. Возле здания нашли тело мужчины - охранника, который пытался ликвидировать огонь самостоятельно.