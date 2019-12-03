Подозреваемые в убийстве сына Соболева полгода назад ушли из батальона УДА

Один из них был награжден орденом "За мужество" III степени.

Подозреваемые в убийстве сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева полгода назад демобилизовались из батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии. Один из них, Андрей Лаврега, принимал участие в боевых действиях на Донбассе с 18 лет и пробыл там два года, пишет "Украинская правда" со ссылкой на слова комбата Андрея Гергерта.

Таким образом, он опроверг информацию, озвученную на брифинге полиции, что Лавреге 19 лет - он на год старше. За участие в боевых действиях Лаврега был награжден орденом "За мужество" III степени. Второй подозреваемый - Алексей Семенов - также покинул ряды "Аратта", после чего они с Лаврегой не выходили на связь с бывшими сослуживцами.

"После демобилизации они потерялись, мы пробовали найти контакты, но они потерялись. Сказали, что наелись войны", - сообщил Гергерт.

Комбат "Аратта" отметил, что не будет присутствовать на суде по избранию меры пресечения для подозреваемых. "Они убили ребенка", - объяснил он.

Фото: Lb.ua

Пресс-служба Правого сектора, куда СМИ "записали" подозреваемых, официально опровергла информацию о том, Лаврега и Семенов воевали в их составе.

В "Правом секторе" в 2014 году был их командир, но парни присоединились к батальона УДА уже после того, как Гергерт покинул ПС.

"Правый сектор в очередной раз подчеркивает, что Андрей Гергерт и его бойцы не имеют никакого отношения к ПС", - уточнили в пресс-службе.

Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, 1 декабря в Киеве в результате выстрела по машине погиб трехлетний мальчик. Огонь производился по авто депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Согласно Википедии, Соболев - украинский экономист, кандидат экономических наук, предприниматель, директор дочерней компании "Нефтегазсети", бывший заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины", депутат Киевского областного совета.

Спустя 12 часов после происшествия полиции удалось задержать подозреваемых в убийстве ребенка.

В полиции назвали три основные версия преступления: финансово-экономическая деятельность, семейно-бытовые проблемы или прошлая и нынешняя деятельность родителя погибшего. Сам мальчик не был целью стрелявшего, но снайпер не учел движение машины, из-за чего пуля попала в ребенка.