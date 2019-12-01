Фото: Lb.ua

В центре Киева на ул. Льва Толстого у парка Шевченко обстреляли автомобиль Ренж Ровер. Убит ребенок.

По данным столичной полиции, ЧП произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия ранил мальчика, который находился в салоне машины. По дороге в больницу ребенок умер.

В 17:15 в столице введена специальная полицейская операцию для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль и смертельно ранил мальчика.

По предварительной информации, погибший ребенок - сын владельца ресторана "Марио", у которого произошло ЧП, сообщает паблик dtp.kiev.ua.

Злоумышленники скрылись на автомобиле Лексус.

"Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в карете «скорой» по дороге в больницу. По факту убийства начато уголовное производство", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Правоохранители общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст 115 Уголовного кодекса Украины.

Обновление. По информации паблика Киев Оперативный, покушение было совершено на Вячеслава Соболева. Согласно Википедии, Соболев - украинский экономист, кандидат экономических наук, предприниматель, директор дочерней компании "Нефтегазсети", заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины", депутат Киевского областного совета.

Фото: wikipedia.org Вячеслав Соболев

Информатор пишет, что магазины Соболева продолжают работать на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Под рестораном "Марио", владельцем которого он являлся, проходили митинги.