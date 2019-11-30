Киев потратит 4 млн грн на очищение от ртути завода "Радикал", возле которого строят жилые дома

Киевская власть планирует в 2020 году начать очищение от ртути территории бывшего завода "Радикал" (Деснянский район, возле метро "Лесная"). Об этом на заседании комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики сообщил начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный, передает корреспондент LB.ua.

На работы по демеркуризации в 2020 году предусмотрено около 4 млн грн, сообщил Малеваный. По его словам, проект технически сложный, к его реализации будут привлекаться иностранные специалисты, в частности британские, и специальная техника.

Вопрос необходимости дополнительной очистки территории “Радикала” возник в 2017 году, когда в санитарно-защитной зоне закрытого завода возле метро “Лесная” началось строительство жилых домов. Тогда местные депутаты забили тревогу и инициировали ряд выездных заседаний чиновников КГГА и лабораторную проверку в проблемном квартале которая показала многократное превышение гранично допустимых показателей по испарениям ртути.

Завод “Радикал”, или иначе “Киевский завод химикатов”, был построен в 50-х годах прошлого столетия на околице Киева. После строительства красной ветки метро территория опасного предприятия оказалась расположенной менее чем в километре от станции “Лесная”. В конце 90-х годов завод приватизировали, а затем обанкротили и закрыли.

После закрытия предприятия на его территории остались более сотни тонн ртути, а также ртутесодержащий шлам, загрязненные ртутью оборудование, источники ионизирующего излучения, соляная, серная кислота, неидентифицированные химические соединения. Ликвидацией последствий химпроизводства занимались на уровне Кабмина, на эти работы ушло более шести лет в 2000-х годах. Сейчас в грунте на территории завода ещё остаются, по разным оценкам, от десяти до нескольких десятков тонн ртути.

В 2017 году стало известно о строительстве ЖК Urban Park по адресу улица Магнитогорская, 5. Фактически же участок, отведенный под строительство жилых домов, находится в одном квартале с территорией завода "Радикал" и непосредственно с ней граничит.

После многочисленных проверок и замеров городская власть заложила проект дополнительного очищения от ртути территории "Радикала" в "План мероприятий на 2019-2020 годы по реализации стратегии развития Киева до 2025 года". В документе отмечается, что в зоне негативного влияния завода находится население Левобережной части Киева. Процесс демеркуризация (очищение грунта, вывоз и захоронение ртути) рассчитан на пять лет, на данный момент существует только проект, сами работы еще не начинались.

Строительство ЖК, расположенного в пятиста метрах от загрязненной территории, продолжается. По данным застройщика (компания "Укрбуд"), сейчас уже выгнан монолитный каркас в первых двух домах комплекса. Всего ЖК Urban Park будет состоять из десяти 25-этажных домов.