Кабмин утвердил программу медицинских гарантий с бесплатным лечением детей и родами

Кабинет министров утвердил Программу медицинских гарантий, согласно с которой получение всех основных медуслуг для детей и взрослых будет бесплатным. В частности, государство будет оплачивать помощь в связи с родами и лечение детей до 16 лет, сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Так, с 1 апреля 2020 года государство будет финансировать расходы на экстренную медицинскую помощь, вторичную, (специализированную) помощь профильных докторов, к которым пациента отправил семейный врач, высокоспециализированную помощь, которая необходима при длительных и тяжелых заболеваниях (СПИД, онкология, осложнения в послеоперационный период).

Также будут оплачиваться медицинская реабилитация и обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, уход за пациентом, поддержка жизнедеятельности, помощь семьям пациентов).

"Чтобы это работало, до 1 апреля 2020 года медицинские учреждения должны заключить договоры с Национальной службой здоровья. Именно через НСЗУ государство будет финансировать эти услуги", - пояснил премьер-министр.

Нацслужба здоровья была создана в конце декабря 2017 года. Это важный орган в имплементации положений медицинской реформы. С ней должны подписывать договоры больницы, врачи которых будут получать компенсацию из бюджета за каждого приписавшегося к ним пациента. Подробнее о реформе можно почитать в тексте "Медреформа. Что дальше?".

Напомним, 25 ноября глава Национальной службы здоровья Олег Петренко подал в отставку. В беседе с LB.ua он рассказал причины своего увольнения, среди которых - то, что "представители политической команды - а именно Министерства здравоохранения и Комитета ВР по вопросам здоровья нации, "не хотят слышать рациональные аргументы и склонны принимать решения, основанные на желании быстрых успехов".

Полный текст интервью с Олегом Петренко будет опубликован завтра.