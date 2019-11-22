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В Украине обострился вирус Коксаки

Чаще всего ним болеют дети до 5 лет. 

В Украине обострился вирус Коксаки
Сыпь при вирусе Коксаки
Фото: nashreporter.com

Минздрав Украины предупредил об обострении вируса Коксаки - энтеровирусного заболевания, которым чаще всего болеют дети до пяти лет. От него нет вакцин и он не требует специального лечения, поскольку является симптоматичным. 

Коксаки - это группа из 30 активных вирусов, которые живут в желудочно-кишечном тракте, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. Его сложно диагностировать, поскольку симптомы похожи на большинство сезонных заболеваний - кашель, боль в голове и мышцах, возможны расстройства желудка.

Однако безошибочно определить вирус Коксаки можно из-за водянистой сыпи, которая появляется во рту, между пальцами рук и на ногах.

"Она не нуждается в дополнительном уходе, только в случае воспаления нужно обратиться к врачу. Также нужно бороться с температурой, если она поднялась выше 38,5", - уточнили медики.

Чтобы избежать инфицирования, в Минздраве посоветовали мыть руки после прогулок и посещения мест скопления людей, не контактировать с больными и следить за детьми, чтобы они не тянули посторонние предметы в рот.

Напомним, с 11 по 17 ноября в Украине 150 832 человека заболели гриппом и ОРВИ, из них 67,3% - дети. Это на 17,3% меньше эпидемиологического порога по Украине. 

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