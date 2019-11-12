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Рада ввела уголовную ответственность за фальсификацию лекарств

За фальсификацию будут сажать от 5 лет до пожизненного.

Рада ввела уголовную ответственность за фальсификацию лекарств
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада ввела уголовную ответственность от 5 лет до пожизненного лишения свободы за преступления, связанные с фальсификацией лекарств.

За принятие соответствующего законопроекта №1152-1 за основу и в целом проголосовали 363 депутата при минимально необходимых 226.

Согласно норме законопроекта, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом путем злоупотребления служебным положением, медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью крупномасштабного распространения, в частности информационных систем, в том числе Интернета, или в крупных размерах, или если они повлекли длительное расстройство здоровья человека, а также производство фальсифицированных лекарственных средств - наказываются лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с конфискацией имущества.

Если из-за фальсификации лекарств погиб человек или произошли другие тяжкие последствия, то злоумышленников будут наказывать пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Лицо, добровольно сдавшее фальсифицированные лекарства, указав источник их приобретения, или способствовавшее раскрытию преступлений, связанных с их оборотом, освобождается от уголовной ответственности.

Напомним, в октябре комитет по вопросам бюджета согласовал выделение дополнительных 3,2 миллиарда, которых не хватало для закупок лекарств и медизделий на 2020 год. Это позволит закупить за государственные средства препараты для сотен тысяч тяжелобольных людей.

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