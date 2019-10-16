Бюджетный комитет согласовал выделение дополнительных средств на закупку лекарств

Это позволит закупить препараты для сотен тысяч тяжелобольных.

Комитет по вопросам бюджета согласовал выделение дополнительных 3,2 миллиарда, которых не хватало для закупок лекарств и медизделий на 2020 год.

Об этом сообщила член комитета ВР по вопросам здоровья нации, народный депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина.

По ее словам, это позволит закупить за государственные средства препараты для сотен тысяч тяжелобольных людей.

Стефанишина отметила, что в проект госбюджета-2020 "по факту на здравоохранение заложили менее 3% ВВП".

Напомним, 9 октября пациентские организации устроили пикет у здания Кабинета министров из-за проблем с закупкой лекарств.

По данным организаций, сейчас заблокированы поставки по таким направлениям, как детский и взрослый диализы, взрослая онкология, семейная торсионная дистония, рассеянный склероз, нанизм (дети), ювенильный ревматоидный артрит, эндопротезы, тест-полоски для измерения уровня глюкозы в крови, донорство, диагностика ВИЧ, антиретровирусная терапия, сердечно-сосудистые заболевания, заместительная поддерживающая терапия.

В Минздраве не подписаны акты приема препаратов, графики поставки препаратов, отдельные дополнительные соглашения с международными организациями. Минздрав Украины не отвечает на текущие рабочие письма от международных организаций по закупкам лекарств, не заседает постоянная рабочая группа по вопросам профильного сопровождения государственных закупок. В связи с этим откладывается согласования номенклатуры на 2020 год, что уже скоро приведет к смещению всего закупочного процесса, а в результате это снова может привести к перерыву в обеспечении лекарствами.