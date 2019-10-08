Нестача кисню. Коротко про Нобелівську премію з медицини

Вчора, 7 жовтня, в Стокгольмі оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізіології або медицини. Нагороду отримали двоє американців – Вільям Келін-молодший і Грегг Семенза, а також британець Пітер Раткліфф. Нобелівський комітет зазначив, що “відкриття цьогорічних лауреатів Нобелівської премії мають фундаментальне значення для фізіології та проклали шлях для перспективних нових стратегій боротьби з анемією, раком та багатьма іншими захворюваннями”.

Фото: EPA/UPG

За що дали Нобеля?

Цьогорічні нобелівські лауреати отримали премію за відкриття механізмів чутливості живих організмів до концентрації кисню і їх адаптації до кількості доступного кисню. Це дозволить медикам шукати нових способів боротьби з анемією – синдромом зниження рівня гемоглобіну та кількості еритроцитів у крові, а також наблизить до лікування раку.

Британський онколог Вільям Келін-молодший досліджував рідкісний синдром Гіппеля-Ліндау, який характеризується утворенням доброякісних і злоякісних пухлин. Вчений з’ясував, що підвищення ризику відбувається через мутацію гену VHL (Von Hippel–Lindau), оскільки ракові клітини з пошкодженим геном дуже чутливо реагували на брак кисню, однак при заміні мутантного гену на здоровий ген VHL реакція клітин приходила в норму.

Вченим стало відомо, що VHL відповідає за розпад одного з компонентів білкового комплексу HIF (hypoxia-inducible factor) та змінює його форму відповідно до заповненості організму киснем. Якщо кисню достатньо, то ген VHL зв'язує HIF, після чого утворений комплекс руйнується. Але якщо кисню замало - це не відбувається. В такому випадку HIF проникає в ядро клітини, де активує певні гени.

Робота вчених зосереджена на тому, як організм адаптується до нестачі кисню. Коли клітини не мають достатнього запасу кисню, вони розгортають “свої стратегії”, направлені на розвиток нових судин і налагодження імунної системи для того, щоб покращити забезпечення киснем.

Фото: EPA/UPG Уильям Келин

Цьогорічні нобелівські лауреати виявили молекулярну техніку, яка врегульовує активність генів відповідно до різного рівня кисню. Їхнє відкриття заклало основу для розуміння того, як рівень кисню впливає на клітинний метаболізм та фізіологічні функції. Простими словами, це пояснює, як організм людини та тварин-ссавців підлаштовується до низького рівня кисню. Клітини можуть “стикатися” зі зниженим киснем в буденних ситуаціях, наприклад, при хворобах кровообігу або при пораненнях – будь-яка рана заважає кровопостачанню. Під час гіпоксії (кисневого голодування) організм стимулює розвиток нових кровоносних судин та еритроцитів. Завдяки відкриттю стало відомо, що той же механізм реакції на кисневу нестачу включається і при швидкому розвитку ракової пухлини. Якщо його відключити, зростання ракових клітин можна уповільнити або навіть повністю зупинити. Саме тому, Нобелівський комітет вважає, що відкриття може бути широко застосованим при лікуванні онкологічних захворювань.

Тріо винахідників

Отже, премію отримали троє вчених, які працювали кожен самостійно і дослідили різні частини механізму, за відкриття якого їх нагородили. У 2016 році ця група вчених також отримали премію Альберта Ласкера за цю ж серію відкриттів.

Перший лауреат – американець Вільям Келін-молодший, професор Гарвардської медичної школи, дослідник Data-Farber Institute, медик-онколог. Його колега Грегг Семенза – директор програми судинних досліджень Інституту клітинної інженерії Джона Гопкінса. До речі, Нобелівському комітету довелось двічі телефонувати до Семенза, бо з першого разу той не підняв слухавки.

Фото: EPA/UPG Грегг Семенза

Я запитував себе, а якщо це була чиясь ідея поганого жарту, – сказав Грегг Семенза під час прес-конференції. – На щастя, вони передзвонили.

Третій лауреат – британець Пітер Раткліфф, директор клінічних досліджень Інституту Френсіса Кріка та Інституту цільових відкриттів в Оксфордському університеті.

Фото: EPA/UPG Питер Рэтклифф

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Нагадаємо, щорічну Нобелівську премію присуджує комітет, який складається з 50-ти професорів Каролінського медичного інституту в Швеції. Саме цьому закладу освіти винахідник і меценат Альфред Нобель у 1895 році заповідав сформувати комітет і давати нагороду особі, яка зробила найважливіше відкриття в галузі медицини або фізіології. Зазначимо, що процедура обрання переможця триває впродовж року – спочатку Нобелівський комітет надсилає запрошення тим медичним інституціям, яку можуть взяти участь в конкурсі, впродовж весни та літа комісія оцінює заявки, а потім звітує перед Нобелівською асамблеєю Каролінського інституту, яка в жовтні оголошує переможця. Традиційно вручення премії відбувається 10 грудня – у роковини смерті Альфреда Нобеля. Винагорода переможцям – 9 мільйонів крон (918 тисяч доларів). Статут Фундації також забороняє розкривати інформацію про номінантів і тих, хто приймає рішення та їх нагороджує, впродовж 50-ти років. До кінця тижня оголосять переможців з хімії, літератури, премія імені Нобеля з економіки, а також вручать премію миру.