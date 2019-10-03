Число отравившихся на свадьбе в Черновицкой области выросло до 95

Госпитализированы 39 человек, из них детей 9.

В Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения поступили сообщения о заболевании 95 человек, из них 29 детей, которые 29 и 30 сентября употребляли блюда на свадьбе в баре с. Путила Путильского района.

Соответствующая информация размещена на сайте лабораторного центра.

Сообщается, что из числа заболевших госпитализированы 39 человек, из них детей 9. Другим больным оказана первичная медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение, ведется медицинское наблюдения. По месту жительства лиц, которые были на свадьбе, организовано активное выявление случаев заболеваний.

Продолжается проведение лабораторных исследований образцов пищевых продуктов, питьевой воды, смывов с объектов окружающей среды, оборудования, посуды, инвентаря, образцов материала от лиц, которые привлекалась к приготовлению блюд, контактных лиц, больных.

Ранее сообщалось, что во время празднования свадьбы в ресторане "Оскар" в пгт Путила отравились 19 человек, из них 4 ребенка.