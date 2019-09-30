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Прощай, надежда или Почему КГГА выгоняет на улицу Центр инфекционных поражений нервной системы

Киевская власть выселяет Центр инфекционных поражений нервной системы Института им. Громашевского из его помещения на улице Галицкой, 4. Департамент коммунальной собственности КГГА подал судебный иск о разрыве договора аренды и принудительном выселении Центра. Пациенты - большинство из которых лежачие - скоро окажутся на улице, и без специфического лечения могут погибнуть. Подробно — в материале LB.ua.

Фото: Анна Стешенко

Центр последней надежды

В Украине есть только один Центр инфекционных поражений нервной системы. С 2013 года тут лечат больных с тяжелыми последствиями инфекционных заболеваний - кори, краснухи, боррелиоза (развивается после укуса инфицированного клеща), менингита и т.д. Тут, в здании на Галицкой, 4, работают два отделения: интенсивной терапии и детоксикации на 17 коек и терапии больных нейроинфекциями на 23 койки. В отделении интенсивной терапии есть все необходимое реанимационное оборудование - сюда привозят пациентов в очень тяжелом состоянии. На данный момент в клинике лечатся 40 человек. 

В неспециализированных медучреждениях из-за отсутствия необходимой квалификации и базы для проведения специфических анализов таким пациентам очень часто не могут поставить правильный диагноз. Человек годами может ходить по врачам, не зная, что причина болезни в том, что организм атакует вирус. 

Фото: Анна Стешенко

«Койки в нашем центре постоянно заняты, мест даже не хватает. Ежедневно к нам привозят неходячих больных. Например, вчера доставили молодую женщину. Проснувшись утром, она поняла, что не может ходить. Ее доставили к нам. Первичный диагноз — полирадикулопатия — заболевание, характеризующееся поражением спинного мозга и его корешков, но после уточнения нами диагноз был изменен – болезнь Дэвика. Впереди — сложное и длительное лечение», — рассказывает LB.ua одна из сотрудниц Центра.

Пациентка Центра Татьяна Терещук
Фото: Анна Стешенко
Пациентка Центра Татьяна Терещук

Ещё одна пациентка Центра — Татьяна Терещук из Винницы. Ей 47 лет. Она уже сидит на кровати, правда, рядом всё ещё стоят костыли.

«Заболела спина. Пошла в больницу по месту проживания в районе. Пролежала там неделю. Мне становилось все хуже. Вышла на улицу и упала. Ноги полностью отказали. После обследования в Киеве в одной из клиник сказали, что я не их пациент. Дали направление в этот Центр. Тут за шесть недель меня поставили на ноги. Теперь уже хожу», — рассказывает Татьяна.

«К нам привозят пациентов со всей страны, поскольку у нас сосредоточены материально-технические условия для обследования пациентов с такой патологией. Мы лечим пострадавших от разного рода энцефалитов (воспаления мозга), как вирусной, бактериальной, грибковой этиологии, в том числе, детских, после той же кори. А также после перенесённой краснухи, включая взрослых. — отметила в интервью LB.ua завотделением интенсивной терапии и детоксикации, врач высшей категории Татьяна Власик. — Если Центр ликвидируют, учитывая планы киевской городской власти выселить нас из помещения на Галицкой, 4, — их просто негде будет лечить».

Завотделением Татьяна Власик
Фото: Анна Стешенко
Завотделением Татьяна Власик

Что происходит

В августе этого года Департамента коммунальной собственности КГГА подал в Хозяйственный суд Киева исковое заявление о разрыве договора аренды посещения на Галицкой, 4. Указанная причина - Центр платит арендную плату в размере 1 грн в год, хотя по новому законодательству размер платы должен составлять 3% от стоимости здания в год. Вторая причина - это увеличение Центром арендуемой площади. Речь идет о ремонте крыши, которую Центр действительно провел за деньги Национальной академии медицинских наук, в подчинении которой он находится.

Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко

«Наш Центр собираются принудительно выселить из специально отремонтированного и оборудованного за государственные средства здания. Это угроза не просто сокращения высококвалифицированных научных кадров, врачей, персонала, потеря части оборудования, но, главным образом, фактически смертный приговор для тяжелых клинически и диагностически сложных больных с нейроинфекцией», — говорит и.о. руководителя Центра, д.мед.н. Елена Панасюк.

И.о. руководителя центра Елена Панасюк
Фото: Анна Стешенко
И.о. руководителя центра Елена Панасюк

Это уже не первое выселение в истории Центра - летом 2013-го года клинику Института эпидемиологии и инфекционных болезней Института Громашевского (центр тогда был одним из отделений клиники) выгнали из здания по улице Лаврской, 11, чтобы передать это помещение монастырю Киево-Печерская Лавры. LB.ua уже подробно писал об этой истории, когда инфекционную больницу переселили на Амосова 5, где и сегодня проходят лечение пациенты с ВИЧ/СПИД и гепатитами.

Места для лечения больных инфекционными поражениями нервной системы в здании на Амосова,5 тогда физически не хватило. Поэтому в 2013 городская власть предоставила в аренду ветхое помещение с деревянными перекрытиями и протекающей крышей на улице Галицкой, 4 для нужд теперь уже Центра инфекционных поражений нервной системы Института эпидемиологии и инфекционных болезней Л.В. Громашевского. Национальная академия медицинских наук на тот момент в полном объеме обеспечила выделение из госбюджета десятков миллионов гривен для капитального ремонта помещения специально под клинику Центра.

Фото: Анна Стешенко

«Все было сделано в рамках законодательства: проведены тендеры, получен сертификат после капремонта. Изначально это помещение было абсолютно непригодным для размещения нашей клиники и лечения больных. Здесь не было боксов, палат для интенсивной терапии, камер для дезинфекции, кухни, вентиляции… Крыша до ремонта вообще текла. Не было ранее в здании и двух лифтов, которые необходимы для наших больных, многие из которых уже не в силах передвигаться сами или же требуют экстренной реанимации и доставляются к нам в критическом состоянии. За 6 лет работы в Центре мы постарались создать и поддерживать условия, которых нет даже во многих других больницах: полубоксированные палаты со специальной системой вентиляции, палаты интенсивной терапии, где сосредоточено оборудование для реанимации, работы с кровью, специальная система дезинфекции, смотровые, диагностические, лабораторный блок. Теперь же нас вновь хотят выселить. Первое выселение с Лаврской мы с трудом пережили, вложив средства в капремонт. Естественно, ни о какой компенсации затраченных средств почему-то сейчас речь даже не идёт. Но самое печальное, что при таком сценарии Украина потеряет единственный центр, где могут лечить, спасать пациентов, от которых, скажем прямо, отказались другие больницы», — рассказала Елена Панасюк.

Фото: Анна Стешенко

По ее словам, ещё в прошлом году Департамент коммунальной собственности города Киева исполнительного органа Киевского городского совета настаивал на изменении условий договора аренды здания с Центром. Руководство Института отвечало на их обращения, информировало о правилах нашего финансирования. 

«В августе мы получили уже документы искового обращения и в ближайшее время должен состояться сам суд. Поводом для подачи иска со стороны киевской власти стало якобы невыполнение условий договора. По их мнению (Прим.: городской власти), Центр должен платить за аренду в размере не 1 грн. в год, как было со всеми государственными предприятиями, а по новому законодательству — 3% от стоимости здания в год. Но изначальный договор аренды между Институтом и Департаментом был подписан 16 марта 2018 года сроком на три года, то есть, до вступления в силу закона об оплате 3% от стоимости здания в год, - рассказывает Елена Панасюк. - Хотя закон не имеет обратной силы, именно это нам пытаются навязать. Второе, якобы нарушение с нашей стороны, это увеличение арендуемой площади. Но на практике речь идёт о крыше здания, которая была расширена в процессе капремонта согласно утвержденному проекту и на самом деле не используется нами".

Фото: Анна Стешенко

По словам Елены Панасюк, это техническое помещение, в котором расположена система вентиляции, противопожарной безопасности, лифтовые шахты: "Мы — государственная и неприбыльная структура, используем только те средства, которые предусмотрены годовым бюджетом. Поэтому дополнительные расходы на аренду, как от нас требуют «здесь и сейчас», включая перерасчёт, физически не предусмотрены. А переселение Центра на Амосова 5, как, похоже, планирует киевская власть, тоже не решит проблемы. Поскольку там изначально не хватало места для размещения Центра по лечению именно инфекционных поражений нервной системы», — рассказала Панасюк.

Фото: Анна Стешенко

Что говорят в КГГА

В комментарии LB.ua первый заместитель Департамента Олег Шмуляр объяснил, что причиной подачи иска стало невыполнение тех условий договора, о которых идет речь в исковом заявлении. Но при этом Шмуляр подчеркнул, что Департамент готов начать вести переговоры с руководством Центра для «нахождения компромисса» в силу социальной значимости проблемы. 

LB.ua также удалось взять комментарий у киевского мэра Виталия Кличко. Он заверил, что будет держать «руку на пульсе» и следить за событиями.

Первое судебное заседание в Хозяйственном суде столицы было назначено на 2 октября, но его отложили.

«Мы будем бороться до последнего, ликвидации Центра допустить нельзя», — пообещала Елена Панасюк.

Фото: Анна Стешенко

Анна СтешенкоАнна Стешенко, Специальный корреспондент
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