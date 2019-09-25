Заведующему отделением и врачу-онкологу Института рака, подозреваемым в завладении средствами онкобольных пациентов, суд избрал меры пресечения.

Согласно решению Голосеевского районного суда Киева от 25 сентября два сотрудника Инстиутута рака арестованы с альтернативой залога в размере 160 тыс. 560 гривен каждому.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киева.

"Установлено, что в течение 2018-2019 годов они требовали и получали средства от пациентов за лекарства, которые должны предоставляться больным бесплатно. Сейчас доказана причастность фигурантов к семи таким случаям. Заведующий отделением разработал соответствующий план: врач-онколог сообщал пациентам, что назначенных им бесплатных медикаментов в лечебном учреждении нет, поэтому они должны заплатить за это лекарство. Больные пострадавшие оплачивали за один курс химиотерапии от 1500 до 18 000 гривен", - рассказал начальник отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Киева Олег Киселев.

Пресс-служба столичной прокуратуры сообщает, что указанным должностным лицам сообщено о подозрении в уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 184 и ч. 3 ст. 191 УК Украины, а именно по фактам нарушения права на бесплатную медицинскую помощь и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением совершенном повторно.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сейчас прокуратура решает вопрос об апелляции на решение суда в части размера залога с предложением установления залога в размере 500 тысяч гривен.