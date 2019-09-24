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Из Минздрава выдавливают людей, которые были наняты при Супрун (обновлено)

Двум руководителям директоратов предложили написать заявления.

Из Минздрава выдавливают людей, которые были наняты при Супрун (обновлено)
Фото: uacrisis.org

Новая команда Минздрава добивается увольнения ряда сотрудников, которые пришли на работу в министерство, когда им руководила Ульяна Супрун.

В частности, источник LB.ua в новой власти рассказал, что сегодня стартует аудит всех служащих Министерства, а также, что сегодня якобы собираются уволиться двое руководителей директоратов Минздрава. Это гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко, которая победила в конкурсе на эту должность в начале 2018 года. А также гендиректор Директората медицинских услуг Оксана Сухорукова, которая победила на конкурсе на эту должность в ноябре 2018 года.

Другой источник, в самом Минздраве, рассказал, что Литовченко и Сухоруковой предложили написать заявления по собственному желанию. Сделал это якобы заместитель министра Михаил Загрийчук.

LB.ua обратился за комментарием к самой Ирине Литовченко. Она подтвердила, что ей и Оксане Сухоруковой предложили написать заявление, она не видит со стороны нового руководства желания вести диалог на эту тему. Но Литовченко сказала, что писать заявление не будет.

Обновление 15:25. В связи со сложившейся ситуацией государственные служащие Минздрава написали открытое письмо к премьер-министру Украины, в котором предъявляются претензии к Загрийчуку, который сейчас исполняет обязанности министра.

Фото: facebook/Iryna Lytovchenko
Фото: facebook/Iryna Lytovchenko
Фото: facebook/Iryna Lytovchenko
Фото: facebook/Iryna Lytovchenko
Фото: facebook/Iryna Lytovchenko

"И.о. министра Михаил Загрийчук в присутствии 50 сотрудников двух директоратов предлагает генеральным директорам покинуть свои должности добровольно, поскольку в команде не нужны государственные служащие, которые имеют собственную профессионально обоснованную позицию и высказывают ее в законный способ. В случае отказа нам обещают "найти способ вас избавиться", - говорится в письме.

Подписанты заявили, что Загрийчук заявил о планах управлять министерством "по понятиям, а не по вашим правилам".

"Украинцы имеют право знать, что действия руководства внутри министерства кардинально отличаются от того, что попадает в публичные заявления. В первый день работы руководство заявило, что продолжение реформы здравоохранения - приоритет и консолидированная позиция Президента Украины, Верховной Рады Украины, правительства и Министерства здравоохранения. В реальности работа министерства фактически парализована последние 3,5 недели", - прокомментировала письмо Ирина Литовченко в фейсбуке.

По ее словам, в настоящее время руководство Минздрава не подписывает документы о закупке и поставке лекарств для тяжелобольных пациентов; блокирует закупки машин экстренной медпомощи в пилотных регионах; приостановило процесс автономизации Института рака, Института сердца, Охматдета и Института детской кардиологии; блокирует нормативные акты и необходимые решения для нормальной работы Национальной службы здоровья; не утверждает реестр цен на лекарства из нацперечня.

Авторы письма просят премьер-министра Гончарука вмешаться в ситуацию и защитить команду министерства от политического давления.

Напомним, новым министром здравоохранения стала Зоряна Скалецкая. Подробнее о своих первых шагах на должности она рассказала LB.ua в интервью

Сейчас министр находится в США на заседание Генассамблеи ООН.

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