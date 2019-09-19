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В Пуще-Водице в 2020 году откроют центр лечения посттравматического синдрома

Центр появится на базе ветеранского госпиталя "Лесная поляна".

В Пуще-Водице в 2020 году откроют центр лечения посттравматического синдрома
Фото: wikimapia.org

В Пуще-Водице под Киевом в 2020 году откроют центр лечения посттравматического стрессового расстройства для ветеранов российско-украинской войны.

Об этом на брифинге в четверг рассказала министр по делам ветеранов Оксана Коляда.

"Мы открываем национальный центр лечения ПТСР в Пуще-Водице на базе ветеранского госпиталя "Лесная поляна". Это уникальное учреждение национального характера, где будет открыто отделение лечения зависимостей для ветеранов, лечения ПТСР и лечения последствия контузий", - сказала министр.

Там же будет тренинговый центр, где будут готовиться специалисты для регионов.

Брифинг был посвящен ветерану боевых действий Алексею Белько, который в состоянии сильного стресса перекрыл движение на мосту Метро в Киеве и угрожал его взорвать.

Украинский госпиталь для воинов-интернационалистов "Лесная поляна" в поселке Пуща-Водица Оболонского района Киева входит в структуру Министерства здравоохранения.

Минздрав в 2018 году сообщал, что госпиталь будет и дальше оказывать услуги воинам-интернационалистам, добавив при этом услуги в сфере психического здоровья.

Лечение будет доступным для всех категорий ветеранов - и афганцев, и ветеранов АТО, членов их семей, а также людей, которые пострадали в результате военных действий.

ПТСР возникает в результате психотравмирующих событий. Мировая статистика свидетельствует, что от 11% до 30% ветеранов из разных стран мира сталкиваются с этим расстройством. Достоверная статистика для Украины отсутствует, в то же время известно, что охватывание услугами по поддержке психического здоровья ветеранов является недостаточным.

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