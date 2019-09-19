Рада продлила международные закупки лекарств на два года

Верховная Рада Украины поддержала предложенные комитетом изменения к законопроекту №1076 о госузакупках, и тем самым продлила международные закупки лекарств еще на два года.

За законопроект проголосовали 292 народных депутата.

"5 лет назад Министерство здравоохранения закупало одну такую таблетку за 96,51 доллара. Тогда такие лекарства от государства получали единицы. В 2018 году Украина через международные организации такую таблетку закупила за 1 доллар и 34 цента. Разница в цене - 72 раза! Сейчас все пациенты с раком крови получают эти лекарства бесплатно. И таких примеров разницы цены на препараты сотни", - написала на своей странице в Фейсбуке депутат, экс-замминистра здравоохранения Ольга Стефанишина после голосования в парламенте.

Напомним, первая редакция закона "О публичных закупках", принятая парламентом на прошлой неделе в первом чтении, исключала право Минздрава Украины осуществлять закупки через международные организации. В случае принятия закона Украина рисковала вернуться к коррупционным схемам закупок лекарств.

Накануне профильный комитет парламента внес в документ изменения, предполагающие продление права на привлечение к закупкам международных организаций еще на два года. За это время государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" должно освоить организацию независимых тендерных процедур и выстроить собственный эффективный механизм госзакупок.