​Депутаты поставили под угрозу международные закупки лекарств (обновлено)

Новая редакция закона "О публичных закупках", которая была принята во вторник в первом чтении, отменяет возможность закупать лекарства с помощью международных организаций. Однако члены комитета здравоохранения намерены ко второму чтению внести поправки, чтобы эта возможность осталась еще минимум на два года.

Об этом сообщила в фейсбуке член комитета Ольга Стефанишина.

"Сейчас есть понимание, что международные закупки нужно продлить минимум на два года для лекарств и медизделий, вакцин - навсегда. Такие правки договорились подать совместно с Михаилом Радуцким между первым и вторым чтением", - написала Стефанишина.

Со временем большинство закупок должно перейти к ГП "Медицинские закупки Украины".

По данным организации "Пациенты Украины", в случае отмены международных закупок украинские пациенты рискуют остаться без таких важных лекарств и изделий, как Космеген, Онкоспар, Эрвиназа (детская онкология), радиофармацевтические препараты с коротким сроком годности, используемые в кардиохирургии катетеры Сван-Ганса и стенты.

Кроме того, международные закупки впервые за последние годы обеспечили доступность всех необходимых вакцин по национальному календарю.

"Без возможности закупки через международные организации эти жизненно необходимые препараты будут для нас потеряны навсегда, ведь национальный закупщик ГП «Медицинские закупки» не имеет юридических возможностей использовать при закупке такие механизмы, которыми обладают международные организации", - говорится в заявлении "Пациентов Украины".

"Сейчас медицинские закупки регулируются двумя законами: "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об обеспечении своевременного доступа пациентов к необходимым лекарственным средствам и медицинским изделиям путем совершения госзакупок с привлечением специализированных организаций", и "О публичных закупках" от 25.12.2015. Первый – основной закон - теряет силу в марте 2020. Во второй закон, как показало сегодняшнее голосование в первом чтении, хотят внести правку, которая убирает механизм закупки через международные организации. То есть, уже через полгода мы потеряем инструмент международных закупок лекарств и правовое регулирование этого механизма", - сказала в комментарии LB.ua исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Инна Иваненко.

"Благодаря международным закупкам получилось убрать все коррупционные схемы, которые существовали в МОЗ до 2015 года. Общественные организации настаивают на их обязательном продлении. У нас уже велась информационная кампания о необходимости продлить закон о международных закупках как дополнительном инструменте для Минздрава. Но народные депутаты, которые внесли новый законопроект на голосование, не учли существующий механизм международных закупок, который позволил преодолеть коррупцию при закупке препаратов от онкологии, вакцин и тому подобное.

По мнение Иваненко, недавно созданное ГП "Медицинские закупки" "во-первых, не успело нарастить потенциал, во-вторых, не обладает такими юридическими полномочиями, как международные агентства по закупкам".

Напомним, в октябре 2018 года было создано госпредприятие "Медицинские закупки Украины" для организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий, вспомогательных средств, других товаров медицинского назначения (медицинских товаров), услуг и закупок по рамочным соглашениям медицинских товаров и услуг в интересах заказчиков в соответствии с законом Украины "О публичных закупках".

Также планируется ввести электронный каталог лекарственных средств и медицинских изделий, который будет иметь вид онлайн-магазина в системе ProZorro. Это позволит медицинским учреждениям удобным способом, без бюрократической нагрузки самостоятельно покупать лекарства и медицинские изделия.