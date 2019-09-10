Зеленский назначил нового главу Ровенской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Ровенской областной государственной администрации. Эту должность занял президент Федерации греко-римской борьбы, руководитель компании "ВВВ Монтаж" (производитель асфальтобетона) Виталий Коваль.

Указ №672/2019 о назначении Коваля был подписан 9 сентября, а его представление состоялось 10 сентября в рамках посещения Зеленским Острога

"Хочу поздравить Виталия Станиславовича Коваля. Я честно говорю каждому новому главе областной администрации: если мы будем что-то слышать, получать сигналы от людей - будем реагировать. Это не должность, а возможность показать, кто вы и сделать что-то для Украины. Как должность дается, так она и забирается. Сегодня мы ее вам даем, поздравляю", - сказал Зеленский.

Президент указал новому губернатору на проблемы региона, такие как плохая связь, нелегальная вырубка леса и добыча янтаря, большое количество теневых АЗС.

Коваль сказал, что для него эта должность является большой ответственностью.

Напомним, предыдущий глава Ровенской ОГА Алексей Муляренко работал с 28 апреля 2016 года по 24 июня 2019 года.

После его увольнения обязанности главы ОГА временно исполнял Игорь Тимошенко.